„Megvásárolt” fideszes önkormányzati képviselőket listázva oszlattatta fel az érdi pártszervezetet a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje

„A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának Elnöksége a testület 2026. január 9-i ülésén, négy egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy (…) Kardosné Gyurkó Kata választókerületi elnök javaslatára feloszlatja a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Érdi Szervezetét” – kapták meg a napokban sokan az érdi pártszervezet 150 tagja közül a HVG-hez is eljutott fideszes tájékoztatást, ami szerint „a feloszlatott helyi szervezet tagjainak tagsági jogviszonya a feloszlatásról szóló döntés napján megszűnik”, vagyis az érdi Fidesz-tagok két hete már nem tagjai a pártnak.

A Fideszben elő szokott fordulni, hogy a helyi szervezetek feloszlatását és újjáalakítását a párt nemkívánatossá vagy kegyvesztetté vált emberei kiszorításához használja, így volt ez 2023-ban Csepelen is. Bár Kardosné Gyurkó Katalint tavaly áprilisban választókerületi elnökké választották – majd novemberben örökbefogadásért is felelős miniszterelnöki biztosnak is kinevezték –, nem érezte maga mögött az érdi Fidesz támogatását, de ő indul áprilisban Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltként az érdi központú Pest megye 1-es választókerületben.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa beszédet mond a IX. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtésének ügyét beharangozó sajtótájékoztatón Budapesten, az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájában 2024. november 20-án. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Amikor január 10-én bemutatták jelöltként, előző nap a Fidesz országos választmánya feloszlatta a helyi szervezetet, méghozzá Kardosné Gyurkó Katalin javaslatára: ő írt Kövér László választmányi elnöknek még december 30-án egy levelet, kérve a két kongresszus között a Fidesz operatív döntéshozatalára jogosult választmány „bölcs döntését” a feloszlatásról, mondván: „A belső konfliktusok magva, véleményem szerint csak az érdi Fidesz feloszlatásával, majd újjászervezésével orvosolható.”

A Fidesz országos választmánya megállapította, hogy az érdi helyi szervezetében „a kudarccal végződött 2024. június 9-i önkormányzati választásokat követően, tartósan megbomlott a belső egység”, és ez „a fennálló méltatlan állapot súlyosan sérti a Szövetség érdekeit és jó hírét”. Ez és a tagdíjtartozások, a szabálytalanságok és a nem optimális választási felkészülés mind szerepeltek Kardosné Gyurkó Katalin feloszlatást kérő decemberi levelében. De ő még arról is írt, hogy a pártszervezet eddigi elnökét és az önkormányzati Fidesz-frakció mindhárom tagját Érd polgármestere, Csőzik László különböző ajánlatokkal „megvásárolta”. A képviselőjelölt már be is jelentette, hogy készen áll az új csapat, megújul a Fidesz érdi szervezete.