Orbán arról beszél, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedésekkel akar beavatkozni a magyar választásokba

választás
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba. A miniszterelnök a rövid Facebook-videójában arról beszél, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”.

Orbán szerint a magyar nemzetbiztonsági szervezetek kiértékelték „ezt a legújabb ukrán támadást”, és megállapították, hogy „a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés-sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba”. Orbán ezután arról beszél, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága védelmében arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

A magyar és az ukrán kormány a múlt héten több körben is üzengetett egymásnak. A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást”, amire Orbán a Facebookon magyarul válaszolva „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”.

Orbán Viktor a trumpista Béketanács davosi megalapításán 2026. január 22-én.
Fotó: Mandel Ngan/AFP

Ezután a külügyminiszterek is üzengetni kezdtek: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en Orbán moszkvai mesteréről írt, amire Szijjártó azzal vádolta kollégáját, hogy az ukránok befolyásolni akarják a magyar választást, mert „olyan kormányt akartok, amely igent mond Brüsszelnek, és kész lenne Magyarországot belerángatni a háborútokba”. Szibiha válaszul azt írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie, amiből Szijjártó azt a következtetést vonta le, hogy „az ukrán külügyminiszter épp most jelentette be, hogy az ukrán kormány részt vesz a magyar választásokon. A Tisza név alatt indulnak.”

Orbán Viktor tavaly is utalt arra, hogy a Tisza Párt összejátszhat az ukrán titkosszolgálattal, de amikor Magyar Péter feljelentést tett Orbán Viktor ellen állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, rémhírterjesztés és rágalmazás bűntette miatt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt elutasította, mert úgy ítélte meg, hogy Orbán csak politikai véleményt fogalmazott meg, amikor azt állította: „Egy magyar ellenzéki párt tevékeny részese egy Magyarország ellen indított külföldi titkosszolgálati akciónak… egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban.” Magyar szerint azonban a kormányfő nyilatkozatai tényállítások voltak, amik nem tekinthetőek értékítéletnek.

választás Andrij Szibiha Magyarország ukránellenesség Volodimir Zelenszkij bekéretés magyar péter Tisza Párt Szijjártó Péter orbán viktor beavatkozás Világgazdasági Fórum davos ukrajna választás 2026
