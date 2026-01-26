Orbán arról beszél, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedésekkel akar beavatkozni a magyar választásokba

Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba. A miniszterelnök a rövid Facebook-videójában arról beszél, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”.

Orbán szerint a magyar nemzetbiztonsági szervezetek kiértékelték „ezt a legújabb ukrán támadást”, és megállapították, hogy „a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés-sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba”. Orbán ezután arról beszél, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága védelmében arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

A magyar és az ukrán kormány a múlt héten több körben is üzengetett egymásnak. A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást”, amire Orbán a Facebookon magyarul válaszolva „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”.

Orbán Viktor a trumpista Béketanács davosi megalapításán 2026. január 22-én. Fotó: Mandel Ngan/AFP

Ezután a külügyminiszterek is üzengetni kezdtek: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en Orbán moszkvai mesteréről írt, amire Szijjártó azzal vádolta kollégáját, hogy az ukránok befolyásolni akarják a magyar választást, mert „olyan kormányt akartok, amely igent mond Brüsszelnek, és kész lenne Magyarországot belerángatni a háborútokba”. Szibiha válaszul azt írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie, amiből Szijjártó azt a következtetést vonta le, hogy „az ukrán külügyminiszter épp most jelentette be, hogy az ukrán kormány részt vesz a magyar választásokon. A Tisza név alatt indulnak.”

Orbán Viktor tavaly is utalt arra, hogy a Tisza Párt összejátszhat az ukrán titkosszolgálattal, de amikor Magyar Péter feljelentést tett Orbán Viktor ellen állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, rémhírterjesztés és rágalmazás bűntette miatt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt elutasította, mert úgy ítélte meg, hogy Orbán csak politikai véleményt fogalmazott meg, amikor azt állította: „Egy magyar ellenzéki párt tevékeny részese egy Magyarország ellen indított külföldi titkosszolgálati akciónak… egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban.” Magyar szerint azonban a kormányfő nyilatkozatai tényállítások voltak, amik nem tekinthetőek értékítéletnek.