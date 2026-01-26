Orbán: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz fosszilis energia importját 2027-től megtiltó rendeletet

Az Európai Tanácsban úgy döntöttek, hogy 2027 végétől minden orosz fosszilis energiahordozó importját megtiltják az EU-tagállamoknak. A tiltást a 27 tagállamból 24 szavazta meg, Bulgária tartózkodott, Szlovákia és Magyarország ellene voksolt, a rendeletet elfogadó országokban él az uniós népesség 95,26 százaléka. Az elfogadáshoz 15 tagállam vagy 65 százaléknyi népességarány kellett.
Orbán Viktor a Facebookon azzal reagált, hogy Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg a rendeletet:
„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza.
A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.
A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!”
(A Tisza Párt egyébként nem mondta, hogy megtiltaná az orosz gáz importját, a legtöbb, ami elhangzott, annyi volt, hogy Kapitány István, a párt gazdasági vezetője szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától.)
Szijjártó Péter már korábban közölte, hogy Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, „jogi csalással” elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve. A külügyminiszter szerint az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével, „egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amit kereskedelmi intézkedésbe bújtattak, mert a szankciók elfogadásához egyhangú döntésre lett volna szükség, ehhez pedig nem”. Szijjártó szerint a döntés teljesen ellentétes az EU saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Amint a rendelet hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz – mondta Szijjártó.
