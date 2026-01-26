Orbán: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz fosszilis energia importját 2027-től megtiltó rendeletet

Az Európai Tanácsban úgy döntöttek, hogy 2027 végétől minden orosz fosszilis energiahordozó importját megtiltják az EU-tagállamoknak. A tiltást a 27 tagállamból 24 szavazta meg, Bulgária tartózkodott, Szlovákia és Magyarország ellene voksolt, a rendeletet elfogadó országokban él az uniós népesség 95,26 százaléka. Az elfogadáshoz 15 tagállam vagy 65 százaléknyi népességarány kellett.

Orbán Viktor a Facebookon azzal reagált, hogy Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg a rendeletet:

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza.

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!”

(A Tisza Párt egyébként nem mondta, hogy megtiltaná az orosz gáz importját, a legtöbb, ami elhangzott, annyi volt, hogy Kapitány István, a párt gazdasági vezetője szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától.)

Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter már korábban közölte, hogy Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, „jogi csalással” elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve. A külügyminiszter szerint az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével, „egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amit kereskedelmi intézkedésbe bújtattak, mert a szankciók elfogadásához egyhangú döntésre lett volna szükség, ehhez pedig nem”. Szijjártó szerint a döntés teljesen ellentétes az EU saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Amint a rendelet hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz – mondta Szijjártó.