Rengeteget vackot vettünk tavaly külföldről, több mint 200 millió kiscsomagot vámkezelt a NAV

Megugrott tavaly a külföldről, online vásárolt apróságok, vickek-vackok mennyisége: a NAV tájékoztatása szerint a külföldről érkező, vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 50 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Míg 2024-ben még csak 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly ezeknek a kiscsomagoknak a száma már meghaladta a 204 milliót. Miközben a csomagok száma kiugróan emelkedett, a Magyarországon vámkezelt áru tömege gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki.
Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére, derül ki a NAV összesítéséből. A vámbevétel elérte a 154 milliárd forintot, az import áfa összege 504 milliárd forint volt (2024-ben 121 milliárdnyi vámbevételt és 458 milliárd forintnyi importáfát regisztráltak).
Az MTI-nek küldött közleményben a NAV kiemelte: évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat az adóhivatal kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek. Ezeket aztán röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrzik. Az nem derült ki a közleményből, hogy a küldemények mekkora hányada tartozik ebbe a kategóriába, és a gyanús pakkok közül hány akad fenn a szűrőn.