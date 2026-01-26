Súlyos kibertámadás érte Lengyelországot, az orosz kormányhoz köthető hekkerek állhattak az akció mögött

December 29-én és 30-án indítottak kibertámadást hekkerek, amivel Lengyelország energiahálózatának egyes részeit próbálták megbénítani – ezt Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter jelentette be. Áramtermelő és hőerőműveket támadtak, valamint megpróbálták megzavarni a megújuló energiaforrások, például a szélturbinák, valamint az energiaelosztó rendszerek közötti kommunikációt.

A végül sikertelen akció mögött a Sandworm néven ismert csoport állt, ami már korábban is okozott zavarokat az energiaellátásban, és amit az orosz kormányhoz kötődő szerveződésként emlegetnek. A lengyel kormány is Moszkvát tette felelőssé a támadásért. A hekkerek egy wiper típusú vírust használtak, ilyesfajta kártevővel vették célba korábban Ukrajna energiaszektorát is.

A miniszter szerint ez volt az elmúlt évek legerősebb támadása a lengyel energetikai infrastruktúra ellen. Ha sikerrel járnak a hekkerek, az akár félmillió lengyelországi lakás fűtését és áramellátását is veszélyeztethette volna. (Techcrunch)