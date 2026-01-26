Terepjáró alatt szakadt be egy befagyott halastó jege

Egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli terepjárójával a Váralja Parkerdőben található tó jegére. A halastó jege azonban beszakadt az autó súlyától, így a kocsi eleje a tóba süllyedt. A sofőrnek sikerült kimásznia a kocsiból, és a partra is ki tudott menni. A Tolna megyei rendőrség Facebook-posztja szerint a történtekről egy, a tónál tartózkodó nő értesítette a rendőröket.

Fotó: Tolna megyei rendőrség

Az autóval jégre hajtó férfi a rendőröknek azt mondta, Hidasról vezette az autót egy földúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vezette a kocsit közúti forgalomban. Egyben azt is közölte, hogy ki fogja húzni a kocsit a tóból, és az elszállításáról is gondoskodik.

Fotó: Tolna megyei rendőrség

A férfi ellen szabálysértési eljárást indítottak.