Trump telefonon tárgyalt Tim Walz kormányzóval a minnesotai helyzetről

Donald Trump elnök és Minnesota demokrata kormányzója, Tim Walz közölték, hogy eredményes megbeszélést folytattak a bevándorlási jogérvényesítésről. Ez annak lehetséges jele, hogy Trump fontolóra veheti az ügynökök számának csökkentését abban az államban, ahol a hatóságok fellépése során két amerikai állampolgár is életét vesztette.

Trump azt mondta, „hasonló hullámhosszon van” a demokrata kormányzóval, pár héttel azután, hogy több ezer ICE-ügynököt vezényelt Minnesotába egy olyan művelet keretében, amelyet Walz és más helyi vezetők jogtalan invázióként jellemeztek. Trump az elmúlt hónapban többször is alkalmatlansággal vádolta Walzot amiatt, hogy szerinte nem sikerült megállítania az államban kirobbant, szociális ellátásokkal kapcsolatos csalási botrányt. A 37 éves ápoló, Alex Pretti megölése óriási felháborodást váltott ki, és a közvélemény-kutatások szerint csökken Trump bevándorlási politikájának támogatottsága.

Walz hivatala közölte, hogy a két politikus „eredményes telefonbeszélgetést” folytatott, és Trump azt mondta, mérlegeli a bevándorlási ügynökök számának csökkentését az államban. Walz szerint Trump abba is beleegyezett, hogy egyeztet a Belbiztonsági Minisztériummal, hogy Minnesota saját vizsgálatot folytathasson a lövöldözés ügyében.

Tim Walz, Minnesota kormányzója még Kamala Harris alelnökjelöltjeként 2024. augusztus 20-án Fotó: BRETT JOHNSEN/NurPhoto via AFP

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint Trump azt követeli Minnesotától, hogy adja át a börtönrendszerében fogva tartott, illegálisan az országban tartózkodó személyeket – amit Walz szerint az állam már most is megtesz –, valamint hogy a helyi rendőrséget is vonják be a bevándorlási jogérvényesítésbe. Ez utóbbi követelés különösen vitatott, mivel az állami tisztviselők szerint az akció veszélyezteti a közbiztonságot, és túlterheli az erőforrásaikat.

Trump nyilatkozatai azzal egy időben hangzottak el, hogy az állami vezetők egy amerikai bírót arra kértek, ideiglenesen állítsa le a 3000 bevándorlási ügynökből álló erősítést, amelyet szerintük nyomásgyakorlási eszközként alkalmaz a szövetségi kormány, hogy rákényszerítse az államot bevándorlási politikájának megváltoztatására.

„Erőszakot vittek Minnesota utcáira, hogy elérjék, amit akarnak” – mondta Brian Carter, az állam főügyészségének jogásza Katherine Menendez amerikai szövetségi bírónak. A Trump-kormány jogászai azzal érveltek, hogy csupán a bevándorlási törvényeket hajtják végre. Menendez, akit a demokrata Joe Biden elnök nevezett ki, láthatóan szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy valóban lenne hatásköre leállítani az akciót. „Az egyik dolog, amivel küzdök, az az, hogy nem minden válságnak van megoldása egy kerületi bírósági végzéssel” – mondta a háromórás meghallgatás végén. Azt nem közölte, mikor hoz döntést.

Egy másik szövetségi bíró a nap későbbi részében egy külön kérelmet bírál el, amelyben az állam azt kéri, kötelezzék a kormányt a Pretti megölésével kapcsolatos bizonyítékok megőrzésére. Ez magában foglalja a testkamerás felvételeket is, a kormány bírósági beadványa szerint.

Washingtonban a szenátusi demokraták közölték, hogy ellenzik a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozásáról szóló törvényjavaslatot, ami növeli annak esélyét, hogy vasárnaptól részleges kormányzati leállás következzen be. A republikánusok tavaly jelentős költségvetési növelést hagytak jóvá a bevándorlási jogérvényesítésre, de közülük többen szintén bírálták a kormányzatot. „Arra biztatnám a kormányzatot, hogy legyen megfontoltabb, ismerje el a tragédiát, és mondja ki: nem akarjuk, hogy bárki is életét veszítse” – mondta Ted Cruz texasi republikánus szenátor a podcastjéban. (Reuters)