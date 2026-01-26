Uniós ábrándok, háborús játékok

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége legfontosabb és legérdekesebb anyagaival. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.
A Tisza és a Fidesz ezen a hétvégén is megküzdött a nyilvánosságért, kezdjük az előbbivel. Magyar Péter külügyi szakértőt mutatott be, Orbán Anita egykori fideszes exdiplomata a párt elhalófélben lévő atlantista szárnyából, aki nemzetközi nagyvállalatoknál is dolgozott vezetői pozíciókban. Bemutatkozójában a hintapolitika végét, a szövetségi rendszereinkkel való együttműködést ígérte. A Fidesz szerint az általa korábban alkalmazott Orbán Anita egy globalista ügynök, de Magyar Péter szerint Szijjártó Péter még 2020-ban is NATO főtitkár-helyettest akart csinálni belőle.
A fideszesek ismét háborúellenes gyűléssel töltötték a hétvégéjüket, ezúttal Kaposváron, ahol a Fideszhez lojális Szita Károly 1994 óta polgármester, Gelencsér Attila 2010 óta képviselő – a Tisza pedig egy függetlenként egy egyszer már leszerepelt jelölttel indul. Az eseményen Lázár János bocsánatot kért a korábbi cigányozásért, Orbán Viktor pedig hosszasan sztorizott a kaposvári élményeiről, pálinkapárbajairól és arról, hogy Donald Trump mennyi mindent el tudott érni a világpolitikában, például Grönlanddal is azt csinál, amit akar.
Már a bíróság is kimondta a diszkriminációt: podcastünkben a Pázmányról kirúgott docens és a felmondó pszichológus mesélik el, mi történik, ha berág rájuk a jó politikai hátszelű vezetés a kormánynak nem tetsző kutatások miatt.
Véget értek az abu-dzabiban tartott orosz-ukrán-amerikai tárgyalások, ahol az oroszok szerint „senki nem csapta be az ajtót”, Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy kész aláírni az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáiról szóló dokumentumot. Kijevet és Harkivot támadták az oroszok a háromoldalú tárgyalások második napján.
Szövetségi ügynökök lőttek le egy férfit Minneapolisban, mert elvileg fegyver volt nála, amit azonban a szemtanúk tagadnak. A Trump-adminisztráció belső terroristának nevezte a 37 éves, sürgősségi osztályon dolgozó ápolót, az amerikai határőrség parancsnoka szerint pedig az áldozatok valójában az Alex Prettit lelövő határőrök.
Bár a Fidesz rendszeresen riogat az egyesült Európa jövőképével, az egyelőre még csak ábránd – igaz, sokak ábrándja. A közös európai cselekvés, a vétók megkerülése az olyan válságok idején válnak egyre megkerülhetetlenebbé, mint a koronavírus, a háború vagy Donald Trump politikája.
Mi történne, ha orosz támadás indulna Nagy-Britannia ellen? Ki dönt és mit dönt? Hogy lehet ellencsapást mérni az oroszokra, ha minden kalkuláció szerint egy héten belül kifogy Nagy-Britannia a szükséges eszközökből? Segítenek-e a barátok? Ezeket a kérdéseket teszi fel a Sky News nagyszabású podcastsorozata, a The Wargame, amiben egykori miniszterek és katonai vezetők részvételével szimulálják a háború első fázisát.
Borízű hang #254: Az ideális jégeralsó, a tökéletes pattanástapasz és az online szerelem nyomában. Vietnamiak a pult mögött. El a kezekkel a cigányzenétől!
A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét: a rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.
Az talán meg sem lep senkit, hogy Jindřich Rajchl nyíltan oroszbarát politikát képvisel.
A teljes, 56 százalékos orosz részvénycsomagot megveszi a magyar olajvállalat, de 5 százalékot átad a szerb államnak. Az Emirátusok globálisan is jelentős energiavállalatát, az ADNOC-ot joint venture-konstrukcióban, közös vállalattal vinnék be a NIS-be.
A külügyminiszteri szintű magyar–ukrán pofozkodás minden eddiginél hevesebben folytatódik, terítékre került a Tisza és a kárpátaljai magyar közösség is.
Közülük több mint 110 ezren 14 év alatti gyerekek.
Eddig ennyi az eredménye az abu-dzabi háromoldalú megbeszéléseknek, amelyek szombaton folytatódnak.
Az ukrán elnök szerint Kijev arra vár, hogy kijelöljék az aláírás időpontját és helyszínét.
A helyszínen megjelent tüntetők összecsaptak a hatóságokkal.
Alex Jeffrey Pretti a tanúk szerint fegyver nélkül próbált segíteni másokon. A Trump-adminisztráció és vezető tisztviselői már a vizsgálat előtt „belső terroristának” bélyegezték az áldozatot, miközben a nyilvánosságra került videók és tanúvallomások mást mutatnak.
A Trump-kormányzat továbbra is kiáll amellett, hogy a határőrök mindent jól csináltak. Mindeközben Pretti lelövése miatt néhány republikánus politikus is csatlakozott a demokratákhoz, független vizsgálatot követelve.
Európa sokáig úgy tett, mintha nem akarna több lenni laza szövetségnél, de az utóbbi években rákényszerült a változásra. Ettől még nincs a nyakunkon a belga kalauzokból álló junta, de Trump fenyegetőzése és az orosz veszély meglepő reakciókat vált ki a kontinensen.
A nemzetvédelmi stratégia szerint az Egyesült Államoknak nem szabad hozzáférést vagy befolyást engednie a nyugati félteke kulcsfontosságú területei felett. Ilyen például a Mexikói-öböl is.
Ennyire súlyos vádak elől garantáltan nincs menekvés.
Az energia a fojtófogás, amivel „megölhetik” a kubai rezsimet, mondta egy tisztségviselő.
Három negyeden át szoros volt a meccs, de az utolsóra elfáradtak a mieink. Mindkét csapat nagyon pontatlan volt támadásban, de a szerbeknél volt néhány egyéni villanás, míg a magyar csapatban nem volt kiemelkedő teljesítmény.
A csapat így már biztosan lemarad az elődöntőről.
Az eseményt Mohamed bin Szalmán koronaherceg futurisztikus gigaprojektjében, a jelenleg is csak papíron létező NEOM városában rendezték volna meg, a halasztás okát nem közölték.
A szlovénok csapatgyőzelmébe került az egyéniben világbajnok Domen Prevc egészen rendkívüli esete.