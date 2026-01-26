Venezuela új elnökének kezd elege lenni a washingtoni parancsokból

Lassan egy hónapja, hogy az Egyesült Államok elrabolta Venezuela elnökét, Nicolás Maduro székébe pedig alelnöke, Delcy Rodríguez ült be, Donald Trump – és így a nemzetközi nyilvánosság egy részének a – figyelme pedig már messze jár, valahol Kuba vagy Grönland környékén.
Azt viszont nehéz volna elfelejteni, hogy Maduro elrablása után Trump azt mondta, átveszik a dél-amerikai ország felett az irányítást. Hogy ez a gyakorlatban mit is jelent pontosan, azt nehéz megmondani, az viszont sejthető volt, hogy az új elnöknek nem lesz könnyű dolga, ha egyszerre akarja kielégíteni Washingtont, Maduro pártját és a megosztott venéz társadalmat.
Ugyan Rodríguez többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem irányítja az országot, és végül Trump is beállt mögé, Washington jelenleg azt követeli Venezuelától, hogy folytassa az olajkitermelést. Ez azonban, mint elemzésünkben írtuk, nem lesz könnyű feladat.
„Elég már a venezuelai politikusoknak szóló washington-i utasításokból” – mondta egy csapat olajmunkás előtt az állami tévében. Szerinte a helyi politikának kéne megoldani a saját konfliktusait. „Ez a köztáraság nagyon magas árat fizetett, hogy szembenézzen a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel.” (via CNN)
Az amerikai elnök azt is közölte, rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában. Az ottani olajiparba is beszállna az Egyesült Államok.
Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.
A sarkvidék mindeddig nem sok vizet zavart: hideg volt, távoli, mindenki igyekezett úgy tenni, mintha nem érné meg összeveszni rajta. Ennek vége. Az amerikaiak vinnék Grönlandot, a kínaiak Arktisz-közeli államként hivatkoznak magukra, az oroszok új hajózási útvonalra terelnék a globális forgalmat.
Az amerikai elnök szerint az ideiglenes venezuelai kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amire annak szüksége van.
Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.