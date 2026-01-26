Závecz Research: 10 százalékpont a Tisza előnye a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében

Fotó: Németh Dániel/444

A Závecz Research Intézet friss közvélemény-kutatása szerint folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: előbbi tavaly nyár óta 32-ről 36 százalékra erősödött, utóbbi 26-ról 31 százalékra. A tendencia részeként november vége óta minkét párt 1-1 százalékponttal növelte a támogatottságát.

A Závecz Research felmérése szerint jelenleg a Tisza Párt mögött 2,9 millió szavazó áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió, míg a Mi Hazánknak, a DK-nak és a MKKP-nak is 3 százalékos a tábora. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 49 százalékos, a Fidesznek 39 százaléka van. A Mi Hazánk az előző parlamenti választások óta egyszer sem került a bejutási küszöb alá, most is eléri az 5 százalékot. Ebben az aktív választói körben a DK 4 százalékon, az MKKP 3 százalékon áll.

A Závecz azt írja, a Tisza és a Fidesz-KDNP szavazóinak rendkívül eltérő a társadalmi-demográfiai karaktere. Az életkor, az iskolai végzettség és a településtípus különböző csoportjainak többségében egyértelmű, hogy melyik párt erősebb a másiknál.

A diplomásoknál kétszeres fölényben van a Tisza Párt (49%-23%), és az érettségizettek körében is jelentős az előnye (37%-27%). A szakmunkás képzettségűek s még inkább az általános iskolai végzettségűek csoportjaiban viszont a Fidesz-KDNP listának van több támogatója (38%-31% illetve 38%-27%).

Látványos különbözik a két párt beágyazottsága a különböző településtípusokban is. Amíg Budapesten kétszer (44%-21%), a megyeszékhelyeken másfélszer (39%-26%) több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek, addig a falvakban határozott előnyben van a kormánypárt (40%-36%). A kis- és közepes városokban meglehetősen kiegyenlítettek az erőviszonyok: a Tisza 31, a Fidesz 32%-on áll.

A 40 év alattiak csoportjában fölényesen vezet a Tisza Párt, 41%-os a tábora, a kormánypárté 22%. A negyvenes-ötvenes korosztályban teljesen azonos a táboruk mérete: 33-33%-os. A 60 év felettiek körében a Fidesz-KDNP előzi a Tiszát: 38, illetve 35%-ot érnek el.

A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, és kb. 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz-KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, és ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.

A legnagyobb figyelmet az aktív bizonytalanokra kell fordítaniuk. Jelenleg a választókorú népesség 6 százaléka (kb. 450-500 ezer fő) tekinthető aktív bizonytalannak: ők el akarnak menni szavazni, de még nem tudják, hogy kire adják a voksukat. E csoport tagjai főképpen azokban a rétegekben találhatók, ahol a Fidesz-KDNP az erősebb: az alapfokú végzettségűeknél, a kisvárosokban, falvakban élőknél. Ugyanakkor a véleményük inkább kritikus, mint elfogadó a közállapotokkal kapcsolatban, és ez jobban növelheti az ellenzék, mint a kormányoldal esélyeit: 23 százalékuk szerint jó irányba mennek a dolgok hazánkban, míg 54 százalékuk szerint rossz irányba – írja a Závecz.

A Závecz Research az adatfelvétel 2026. január 19-24. között készítette, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával. A kérdezés során figyelembe vették, hogy az egyes társadalmi-demográfiai csoportokat melyik adatfelvételi módszerrel lehet hatékonyabban elérni. A megkérdezettek száma 1000 fő, akik együtt az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint. Alapsokaság: 18 éves és idősebb, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár. Az alapsokaság és a megkérdezettek összetétele megegyezik. A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1000 fős mintánál legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptak volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztek volna az országban – írták.