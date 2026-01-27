A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait

Január elején derült ki, hogy decemberben újabb két lengyel állampolgár kapott menedékjogot Magyarországon, nagyjából két hete pedig már azt is tudni lehet, hogy egyikük Zbigniew Ziobro, aki a Fidesszel szövetséges PiS kormányzása idején igazságügyi miniszter volt (a másik a felesége). A volt minisztert 26 bűncselekménnyel, többek között bűnszervezet létrehozásával és irányításával, hatalommal való visszaéléssel vádolják. A gyanú szerint az Igazságügyi Alapból politikai szövetségesekhez, ismerősökhöz juttattak pénzeket, de abból költöttek a Pegasus kémszoftver megvásárlására is.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Amikor napvilágra került a bukott, bűnvádi eljárás alatt álló miniszternek adott magyarországi menedékjog, Magyar Péter úgy reagált, hogy a Tisza-kormány alatt „Magyarország nem lesz külföldi bűnözők menedékhelye”. Ziobro most erre reagált egy magyar nyelven megírt olyan Facebook-bejegyzésben, amire Rogán Backoffice Antal is csak elégedetten csettinthet.

A poszt felütése szerint ők nem „körözött bűnözők”, hanem „bűnözők által üldözött személyek”, nem mások, mint a „Tusk-diktatúra” célpontjai. Szerinte ők Romanowskival semmit nem követtek el, bezzeg Donald Tuskék (akik természetesen nem legitimen megválasztott politikusok, hanem csak „Brüsszel illegális beavatkozásának köszönhetően” kerültek hatalomra). Ziobro olvasatában az ő főügyészként végzett tevékenységéért akarnak bosszút állni, és persze Tuskot személyesen is korrupcióba próbálja belekeverni (hogy valójában hogyan próbálta meg bedarálni a lengyel igazságszolgáltatást a hatalmon töltött időszakában, arról többek között ebben a cikkbe írunk, amiben bemutatjuk, hogy Magyarország már csak politikai trollkodásra, bukott szövetségesei kimenekítésére használja a menekültpolitikát).

Brüsszelezés és Ursula von der Leyen mellett jut ereje a migránsozásra is, a németezéssel kombinálva (Németország ezrével küld vissza illegális migránsokat Lengyelországba, akiket német rendőrautók visznek át a határon!), genderezésre és meleglobbira (Tusk a melegházasság mellett áll!), az ország államadósságának megugrására, de még Gyurcsány Ferenc felemlegetésére is. A bejegyzés utolsó érdemi mondata az: „Teljes szívemből intem óva a magyarokat Tusk utánzóitól, mert ez a katasztrófa útja, amit a magyar testvéreknek semmiképpen nem kívánok”, majd hogy felhívja fontos szavaira a figyelmet, betagelte a kormánymédia öt lapját és a Népszavát.