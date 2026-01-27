„A miniszterelnök testvére vagyok” – dicsekedett Orbán Áron a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett

Hat és fél évvel ezelőtt a Multishoot Zrt. nevű magyar fegyverkereskedelmi cég munkatársai Csehországban és Szlovákiában próbáltak üzleteket kötni. Gépkarabélyokat, töltényeket gyártó üzemeket látogattak meg, „fegyveres erőknek, légierőnek, tengerészetnek, rendőrségnek és hozzá köthető ügynökségeknek, valamint más gyártóknak és cégeknek” akartak fegyvereket, lőszereket, hírszerzési eszközöket és repülőgépeket beszerezni.
Ezen a körúton ott volt Orbán Áron, a miniszterelnök öccse is. Hivatalosan a Multi Shoot Zrt. vendégeként szerepelt, és egy, a körúton szintén részt vevő forrásunk szerint
„mindenütt elmondta, hogy a miniszterelnök testvére”.
Ráadásul többször „álszakmai dolgokat”, „blődségeket” mondott a forrás szerint. „Úgy is tekintettek rá, mint a miniszterelnök bolond öccsére.”
Orbán Áron akkori részvétele nem volt véletlen. A cég ma már az övé, és háttérbeszélgetéseinkben többen is azt állították egymástól függetlenül, hogy akkoriban is részt vett a munkában, sajátjaként kezelte a vállalkozást.
Kövesd velünk 2026-ot!Már előfizetőnk vagy?