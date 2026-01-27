Az állam félmilliárdot költ egy 7000 fős kisváros 2017-ben épült futballstadionjának felújítására

Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-, valamit wannabe sportminiszter kedden bejelentette, hogy a magyar állam 480 millió forintot költ a kozármislenyi városi futballstadion felújítására. A hétezer fős baranyai kisvárosban 2017-ben készült el 440 millió forintos költségvetéssel, természetesen állami forrásból a kétezer fő, vagyis a lakosok egyharmadának befogadására alkalmas stadion.

Mivel az akkor ráköltött pénz mai értékén körülbelül 750 millió forintnak felel meg, a beruházáskori érték körülbelül kétharmadát adják most oda állami pénzből a létesítmény fejlesztésére, vagy hogy Szijjártó minisztert idézzük az MTI-ből: arra, hogy „a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni”.

A kozármislenyiek most a 16 csapatos NB II. 10. helyén állnak, az idei szezonban eddig a 7 hazai meccsből mindössze kettőt nyertek. Na de majd komfortosabb körülmények között! Egyébként pedig amikor az új stadionjuk építését 2016-ban megmagyarázta Fónagy János államtitkár, akkor még történetesen NB III.-asok voltak.