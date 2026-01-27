Az ügyészség felülvizsgálatot kért a Képzőművészeti Egyetemen történt szexuális erőszak ügyében, amiben felmentették a tettét üzenetben elismerő vádlottat

A Fővárosi Főügyészség felülvizsgálati indítványt nyújtott be a bűnösség, a szexuális erőszak bűntette megállapítása érdekében egy tavaly novemberben lezárult ügyben. Az eset előzménye: 2022 nyarán R.-t, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik hallgatója feljelentést tett, mondván, egy férfi, aki szintén az egyetemre jár (azóta már lediplomázott) megerőszakolta az egyetem kollégiumában. A jogerős ítélet azt mondta ki, hogy a férfi nem bűnös.

A bíróság annak ellenére mentett fel a férfit, hogy volt egy beismerő üzenet („Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”), volt egy véres bugyi és egy használt óvszer. Az ítélet a felmentést azzal indokolta, írja a felülvizsgálati kérelemről beszámoló Index, hogy a nem beleegyezés nem minősül erőszaknak, valamint a nő maga engedte be a szobába a későbbi elkövetőt, emellett nem volt túl hangos az ellenállása.

A vádhatóság mostani tájékoztatása szerint a Kúria dönt majd a felülvizsgálati indítványról. Ha helyt adnak az ügyészségi előterjesztésnek, akkor az eljárás újraindulhat a bíróságon. Az esetről és a jogerős ítéletről írt összefoglalónk itt olvasható.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP



