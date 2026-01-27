Egy borsodi faluban 20 ezer forintot ért egy szavazat a polgármester-választáson

Előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a 2024-es önkormányzati választásokon követtek el visszaéléseket egy borsodi településen, vagyis szavazatokat vásároltak.

A bírósági közleményben pontosan meg nem nevezett községben a II. rendű vádlott polgármesterjelöltként indult, és a választás reggelén az I. rendű vádlottal odamentek az utcán két helyi választóhoz, hogy pénzt ajánljanak nekik a szavazatukért. De hiába győzködték őket, mégsem erre a jelöltre szavaztak.

Ugyanebben a községben indult polgármesterjelöltként egy másik jelölt is, aki ugyan ebben az eljárásban nem volt érintett, de egy „ismeretlen személy” azzal kampányolt neki, hogy pénzt ajánlott a szavazatukért cserébe az ügy III. és IV. rendű vádlottjának.

A két megvett választónak azzal kellett igazolnia a megfelelő jelöltre leadott szavazatot, hogy a személyi igazolványukkal együtt lefényképeztették velük a szavazólapot. Miután ezt bemutatták „az ismeretlen személynek”, fejenként 20 ezer forintot kaptak.

A terheltek az előkészítő ülésen beismerték bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. Őket a törvényszék választás rendje elleni bűncselekményben (az I. rendű vádlottat korábbi próbára bocsátásának megszüntetése mellett zártörés bűntettében is) bűnösnek mondta ki.

Az I. rendűt nyolcvan óra közérdekű munkára és négyszázezer forint pénzbüntetésre,

a II. rendűt hétszázötvenezer forint pénzbüntetésre,

a III. rendűt száz óra közérdekű munkára és százötvenezer forint pénzbüntetésre,

míg a IV. rendűt százötvenezer forint pénzbüntetésre ítélte, továbbá velük szemben vagyonelkobzást is elrendelt.

Enyhítő körülményként értékelte a törvényszék, hogy valamennyi terhelt beismerte és megbánta tettét, így estek latba személyi körülményeik és az időmúlás is, illetve az I., II. és IV. rendű esetében a büntetlen előélet is. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor a III. rendű vádlott büntetett előélete, az I. rendű vádlottnál pedig az, hogy próbaidő hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Az I. és II. rendű vádlottak terhére értékelte továbbá a törvényszék a társtettesként való elkövetést.