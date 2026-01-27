Feleannyit fizetne Zugló támogatásáért cserébe a NER-milliárdos Balázs Attila cége, mint amennyit korábban ígért

A Bosnyák tér mögötti irodaházakat építő ZVK Development Kft. új ajánlatot tett a zuglói önkormányzatnak: a korábban, még az MSZP-s Horváth Csaba polgármestersége idején felajánlott 2,9 milliárd forint helyett ezúttal 1,5 milliárd forintot fizetne a kerületnek, a megállapodás aláírásától számított 30 napon belül – írja a Népszava.

A lap szerint a XV. kerületi önkormányzat által megkötött, nagy vihart kavart alkuhoz hasonló útra terelné Zuglót az erdélyi származású NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila.

A ZVK Development azzal indokolja az alacsonyabb összeget, hogy időközben 1,3 milliárd forintot költött 13 zuglói iskola udvarának felújítására, amit hivatalosan adományként hajtott végre, önkormányzati kérés nélkül.

Az ajánlat második része egy új szakrendelő megépítése lenne, de csak akkor, ha az önkormányzat ingyen átad egy – jelenleg buszmegállóként és közlekedési csomópontként működő – Örs vezér téri önkormányzati területet.

A zuglói polgármesternek, Rózsa Andrásnak küldött levélből kiderül, hogy Balázs Attiláék először a buszmegállók helyére építenének lakóházat, amelynek alsó szintjein alakítanák ki a szakrendelőt, vagyis az egészségügyi intézményt közvetlenül a nagy forgalmú Kerepesi és Nagy Lajos király útja torkolatába telepítenék.

Buszok és trolik az Örs vezér terén Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Miután az egészségügyi intézmény átköltözne, az önkormányzatnak át kellene adnia a jelenlegi szakrendelő telkét is, amin szintén lakóépületet húzna fel a cég. Ennek a két lakóprojektnek az „üzleti eredménye biztosítaná a szakrendelő létesítésének fedezetét”. Végezetül némi időprést is bevetett Balázs Attila, felhívta a figyelmet, hogy idén év elején befejezik a Bosnyák téri beruházást, és levonulnak a területről, így addig van reális esély az együttműködésre.

Rózsa szerint az ajánlat peren kívüli megegyezési kísérletként értékelhető. Azt mondta, a szakrendelőre vonatkozó beruházási javaslatról szóló döntés előtt az önkormányzatnak előbb arról kell határoznia, hogy a kérdést a meglévő szakrendelő rekonstrukciójával vagy új építésével oldja meg. Ha az utóbbit választják, akkor következik annak eldöntése, hogy melyik helyszínen építenék fel. Rózsa András a Népszavának korábban azt mondta, perelnek, ha nem sikerül aláíratni a településrendezési szerződést a 6,7 hektáron új negyedet építő céggel.

Tavaly májusban a kerület határozatban erősítette meg, hogy a beruházást nem támogatják, mert az túlterjeszkedik a helyi építési szabályzat és a további helyi rendeletek keretein, a telekértékesítés pályázati feltételein, a telekeladási szerződésen, követeléseikről nem mondanak le, sőt további közlekedési fejlesztéseket várnak a beruházótól. Balázs Attila kivárt néhány ütemet, azután novemberben elküldte ajánlatát Rózsa Andrásnak, aki először sürgősséggel beterjesztette azt a decemberi testületi ülésre, majd továbbgondolásra hivatkozva visszavonta.

A jogi helyzet régóta rendezetlen a Bosnyák tér mögötti, állami pénzből is támogatott irodakomplexum körül. A beruházó a projekt kezdete óta vitatja a kerülettel kötött előzetes megállapodás feltételeit, miközben a kormányhivatalok sorra adják ki az engedélyeket, utólag még a környezetvédelmi engedélyt is megszerezte a fejlesztés. A beruházás ellen a kerület tavaly határozatban is tiltakozott, de a most újra napirendre kerülő ajánlatról csütörtökön tárgyal a zuglói képviselő-testület.

A ZVK Development az IKEA és a Sugár előtti területet építené be, amely jelenleg fontos BKK-buszpályaudvar: több mint egy tucat busz és troli indul innen, munkanapokon közel 850 járattal és mintegy 32 ezer fel- és leszállással. A BKV a terület egy részét 2028 végéig díjmentesen használja, a többi üzemeltetését kezelői tervek szabályozzák. A buszvégállomás jövőjéről a BKV és az önkormányzat egyeztet, erre külön munkacsoport alakult.