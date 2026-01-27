Hadházyék vitája és Lázár bocsánatkérése

Melegedő, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – és nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap főbb híreivel.

BELFÖLD

A 444 stúdiójában 2022 után ismét Jámbor András és Hadházy Ákos vitatkozott arról, veszélyeztetik-e a kormányváltást a régi ellenzék újrainduló tagjai.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Karácsony Gergely Lázár János cigányozását úgy értékelte, hogy erre semmiféle kampány, a bukástól való jeges rémület sem lehet mentség. Lázár a siófoki fórumán ismét bocsánatot kért, és a 444-nek azt mondta, még nem lehet tudni, hogy okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedésekkel akar beavatkozni a magyar választásokba, ezért a kormány bekérette az ukrán nagykövetet.

A Závecz Research szerint 10 százalékpont a Tisza előnye a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében.

Orbán Anita azt üzente Szijjártó Péternek, hogy az események időbeli sorrendje egyértelmű.

Néhány éve még nyoma sem volt a politikusi logóknak a Fideszben, mára már több tucatnyi van belőlük, és még csak nem is hasonlítanak egymásra.

„Megvásárolt” fideszes önkormányzati képviselőket listázva oszlattatta fel az érdi pártszervezetet a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje.

A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon.

GAZDASÁG

Közel 100 milliárdos vagyon, a mérlegfőösszeg harmada válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél: az éves beszámoló adatait egyébként még a könyvvizsgálónak sem sikerült maradéktalanul alátámasztani, így egyszerűen visszautasította a véleménynyilvánítást.

Illusztráció: Kiss Bence/ChatGPT/444

Döntött az EU: 2027 végétől tilos minden orosz fosszilis energiahordozó importja, Magyarország perelni fog.

Rengeteg vackot vettünk tavaly külföldről, több mint 200 millió kiscsomagot vámkezelt a NAV: ezek azok a csomagok, amik értéke nem éri el a 150 eurót – a számuk 50 százalékkal nőtt egy év alatt.

Végrehajtást rendeltek el Kósa Lajos rokonának agrárcége ellen, ami milliárdokkal tartozik bankoknak és gazdáknak egyaránt, jelenleg sikkasztás miatt nyomoznak a hatóságok.

Közel 1 milliárd eurót fizet a Mol a szerb NIS olajvállalat többségi tulajdonrészéért.

„Ez a fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János ámokfutását a MÁV-nál” – szerinte roncstelepre emlékeztető IC-ről posztolt Vitézy Dávid.

KÜLFÖLD

Nem volt még akkora republikánus belső felzúdulás Trump ellen, mint ami Alex Pretti megölése óta elindult: ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak, akinek olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek, azt viszont nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították. Trump telefonon tárgyalt Tim Walz kormányzóval a minnesotai helyzetről. A Trump-kormányzat látványosan nem érdekelt az ICE-ügynökök bekamerázásában.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Közben Venezuela új elnökének kezd elege lenni a washingtoni parancsokból: Donald Trumpék olajat akarnak, Delcy Rodríguez meg olajmunkásoknak mondja, hogy ebből elege van.

Megtalálták az utolsó izraeli túsz maradványait a Gázai övezetben: Ran Gvili holttestének visszaszolgáltatása utat nyithat a gázai háborút lezáró fegyverszünet következő szakaszához.

Bemutatták a 2022-ben késsel megtámadott Salman Rushdie-ról szóló dokumentumfilmet, ami szerinte nem róla szól, hanem „valami nagyobb dologról”, az erőszakról.

Súlyos kibertámadás érte Lengyelországot, az orosz kormányhoz köthető hackerek állhattak az akció mögött.

A CDU korlátozná az „életmódalapú részmunkaidőt” Németországban.

Rakétavetővel próbáltak meggyilkolni egy Fülöp-szigeteki polgármestert.

Kanye West azt állítja, a depressziója miatt nyomta fullba a nácit, és bocsánatot kér.