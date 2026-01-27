Hiller István bejelentette a közmédiában, hogy újraindul a körzetében

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Bár már felröppent a hír, hogy a Magyar Szocialista Párt mégsem indulna el áprilisban az országgyűlési választásokon, a végső döntést a február közepi kongresszus mondhatja ki. Mindenesetre Hiller István, a párt választmányi elnöke kedden a közmédia podcastjában bejelentette, hogy a pártja döntésétől függetlenül is elindul a Budapest 16-os választókörzetben, ahol a Tisza Párt Tarr Zoltánt indítja. Hiller az elmúlt hat választáson indult indult ezen a környéken.

Hiller István
Fotó: Németh Dániel/444

Kimondottan komolyan veszem azt, hogy más emberek érdekeit képviselni egy nemes dolog” - mondta Hiller. Az MSZP esetleges visszalépéséről azt mondta, hogy bár a baloldali közösség jelentős része a Tisza szavazója lesz, ugyanakkor van egy másik része, „a parlamenti küszöbértéket önmagában meghaladó tábor”, amelyik egységes baloldali ajánlatot vár, mert sem a Fideszre, sem a Tiszára nem akar szavazni. Szerinte az utóbbi réteg hiányozna egy esetleges kormányváltásnál. Megemlítette, hogy „nem a részvételemmel, de a tudtommal” néhány hete a bíróság bejegyzett egy Egységes Baloldal nevű pártot, amit Hiller politikai eszköznek és lehetőségnek tart.

A Népszava értesülése szerint az MSZP-ből Kunhalmi Ágnes, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán, valamint Szegeden Szabó Sándor is újraindulna a körzetében.

POLITIKA magyar szocialista párt kunhalmi ágnes szabó sándor hiller istván Tisza Párt országgyűlési választás 2026 vajda zoltán MSZP hiszékeny dezső Egységes Baloldal tarr zoltán
Kapcsolódó cikkek

Vége lehet az MSZP-nek, az ezredforduló legnagyobb magyar pártja várhatóan el sem indul a választásokon

Nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. Mit szólna ehhez Horn Gyula?

Gazda Albert
POLITIKA