Jakab Péter: Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam

„Várjuk a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését is, hogy visszalép, és nem osztja meg az ellenzéki szavazatokat” - üzente Jakab Péter, a Demokratikus Koalíció legfrissebb igazolása a Telexnek adott interjújában. A Tisza Párt egyébként Juhász Rolandot indítja a Borsod 1- es választókörzetben, ahol 2018-ban Jakab még jobbikosként mindössze 127 szavazattal kapott ki a fideszes Csöbör Katalintól. A lapnak most azt mondta, hogy 2018-ban jobb eredményt tudott volna elérni függetlenként, mint jobbikosként, mivel „hatott a választókra Vona Gábor pökhendisége. Jakab szerint ugyanazt a pökhendiséget mutatta a Jobbik elnöke 2018-ban, mint most Magyar Péter.

Jakab Péter Ajkán kampányol 2021-ben Fotó: botost/444.hu

Jakab most úgy érzi, 8 évvel később, a DK jelöltjeként lenne esélye győzni Csöbör ellen, de ahhoz szerinte mindenkinek fel kellene sorakoznia mögötte. Azt mondta, hogy a tiszás jelöltet egyébként sem nagyon ismerik. „Nagyon nehéz arra biztatni az embereket, hogy szavazzanak valakire, akiről nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy Magyar Péter mit gondol a világról, és azt is látjuk, hogy ő nem ellenzékiekkel fog össze, hanem Orbán államtitkáraival és utazó nagyköveteivel, de ez nekem inkább a rezsim átmentésére hajaz, mintsem a rendszerváltásra” - mondta a DK exjobbikos jelöltje. Amikor a Tisza párt elnökének támogatását kérte, keserű csalódás érte:

„Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Nem túl államférfiúi viselkedés, de az nevet, aki utoljára nevet.”

Jakab úgy látja, ha esetleg az ő indulása miatt kapna ki Miskolcon a Tisza Párt jelöltje, az csak azt bizonyítaná, hogy „Magyar Péter piszkosul átverte a szavazókat, mert azt kommentelte az egyik Facebook-posztom alá, hogy mind a két miskolci körzetet meg fogja nyerni, akármit is csinálok”. Azonban Jakab szerint ha ő nem indul el, akkor a szavazói otthon maradnak, és nem fognak Magyar Péterre szavazni.