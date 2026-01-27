Jogerős: Völner Pál, még miniszterhelyettesként, hazudott a Magyar Helsinki Bizottságról

A Fővárosi Ítélőtábla mai jogerős ítéletében kimondta, hogy egy 2020-ban a Magyar Hírlapnak adott interjúban Völner Pál valótlan állításokat tett a Magyar Helsinki Bizottságról – közölte a Helsinki. Az akkor még az igazságügyi tárca miniszterhelyetteseként tevékenykedő Völner azt állította, hogy a Helsinki egyetlen eljárást sem kezdeményezett a gyülekezési joggal összefüggésben a magyar állam ellen a 2006-os véres rendőrattak miatt.

Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

A politikus ebből azt a következtetést vonta le, hogy a szervezet „alapjogi érzékenysége »kormányfüggő«” – áll az ítéletről kiadott közleményben. A kijelentését egy héttel később úgy igyekezett finomítani, hogy „csak” az Emberi Jogok Európai Bíróságához nem fordultak a 2006-os gyülekezési jogsértések miatt.

A bíróság kimondta, hogy Völner kijelentése valótlan volt, illetve hamis színben tüntette fel a valóságot. A Magyar Helsinki Bizottság ugyanis a rendőri brutalitások idején fellépett a gyülekezési szabadság és az áldozatok védelmében, segítette utóbbiakat, és több nemzetközi szervezethez is fordult az ügyben (a megtorlatlan rendőri erőszakról dokumentumfilmet is forgattak). Az Emberi Jogok Európai Bíróságához valóban nem, de csak azért, mert – és ez a politikus szavaiból nem derült ki – sikeresen képviselte a sértetteket a hazai fórumokon, és a gyülekezési törvénnyel kapcsolatos panaszai is sikerrel jártak, így aztán „eleve nem volt lehetséges ezekben az ügyekben Strasbourgba menni”.

A bírói ítélet szerint Völner ráadásul miniszterhelyettesként egy állami intézményt, az Igazságügyi Minisztériumot képviselve próbálta aláásni a jogvédő szervezet hitelességét, áll a közleményben. A törvényszék így egyrészt jó hírnév megsértése miatt 1 millió forintos sérelemdíjat szabott ki, másrészt arra is kötelezte a minisztériumot, hogy honlapján közzétegye a jogsértés tényét, valamint kérjen bocsánatot.