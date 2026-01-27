Megállapodtak az India és az Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményről

Sikerült megállapodni az India és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményről - jelentette be Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden. A felek közel két évtizede tárgyalnak a szerződésről - persze voltak közben teljes leállások is. A megállapodás akkor is óriási jelentőségű lenne, ha az utóbbi időben nem alakult volna át mindkét fél viszonya az Egyesült Államokkal. Így végképp az. A lényege annyi, hogy India megnyitja a világ legtöbb fogyasztóból álló piacát legnagyobb kereskedelmi partnere, az EU előtt.
Érdekes a bejelentés módja: Modi azelőtt lőtte le a poént, miszerint már hétfőn aláírták a szerződést, hogy sor került volna arra a keddi sajtóeseményre, amin Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével együtt hivatalosan a világ elé tárják a megegyezést. Bár Modi arról beszélt, hogy aláírták, a szerződés végső, formális, hivatalos aláírására a Reutersnek név nélkül nyilatkozó indiai diplomaták szerint 5-6 hónap múlva, az összes jogi részlet kifésülése után kerülhet sor, így most feltehetőleg az üzlet lényegét rögzítették a felek. Az egyezmény a tervek szerint egy év múlva lépne életbe a mindennapi gyakorlatban.
Mindkét fél több hasonló szabadkereskedelmi egyezményt kötött az elmúlt hónapokban: az EU a dél-amerikai MERCOSUR országokkal, Indonéziával, Mexikóval és Svájccal, India pedig Nagy-Britanniával, Új-Zélanddal és Ománnal. Mindez reakció az Egyesült Államok protekcionista kereskedelmi politikájára, vagyis Trump büntetővámjaira. Miután nem tudtak megállapodni, Donald Trump tavaly 50 százalékos büntetővámot vetett ki az indiai termékekre.