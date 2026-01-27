Megállapodtak az India és az Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményről

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Narendra Modi indiai miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Sikerült megállapodni az India és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményről - jelentette be Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden. A felek közel két évtizede tárgyalnak a szerződésről - persze voltak közben teljes leállások is. A megállapodás akkor is óriási jelentőségű lenne, ha az utóbbi időben nem alakult volna át mindkét fél viszonya az Egyesült Államokkal. Így végképp az. A lényege annyi, hogy India megnyitja a világ legtöbb fogyasztóból álló piacát legnagyobb kereskedelmi partnere, az EU előtt.

Érdekes a bejelentés módja: Modi azelőtt lőtte le a poént, miszerint már hétfőn aláírták a szerződést, hogy sor került volna arra a keddi sajtóeseményre, amin Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével együtt hivatalosan a világ elé tárják a megegyezést. Bár Modi arról beszélt, hogy aláírták, a szerződés végső, formális, hivatalos aláírására a Reutersnek név nélkül nyilatkozó indiai diplomaták szerint 5-6 hónap múlva, az összes jogi részlet kifésülése után kerülhet sor, így most feltehetőleg az üzlet lényegét rögzítették a felek. Az egyezmény a tervek szerint egy év múlva lépne életbe a mindennapi gyakorlatban.

Mindkét fél több hasonló szabadkereskedelmi egyezményt kötött az elmúlt hónapokban: az EU a dél-amerikai MERCOSUR országokkal, Indonéziával, Mexikóval és Svájccal, India pedig Nagy-Britanniával, Új-Zélanddal és Ománnal. Mindez reakció az Egyesült Államok protekcionista kereskedelmi politikájára, vagyis Trump büntetővámjaira. Miután nem tudtak megállapodni, Donald Trump tavaly 50 százalékos büntetővámot vetett ki az indiai termékekre.

(via Reuters)