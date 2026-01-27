Most először mindent beismert a méregkeverő Gyönyör Teréz, aztán 5 perc múlva az egészet újra letagadta

Gyönyör Teréz Fotó: Barak Dávid

Az abszurd sztorihoz illő fordulattal zárult le a most 73 éves ipolysági méregkeverő asszony, Gyönyör Teréz sztorija, aki minimum 3 falubelijét mérgezte meg, hogy ne kelljen visszadnia a tőlük kapott, fejenként több tízezer eurós kölcsönöket: Gyönyör előbb a bírósági tárgyalóteremben most először ismerte el az eljárás során, hogy tényleg megmérgezte az ismerőseit, majd onnan kilépve ismét letagadta azt.

A mostani bírósági tárgyalásra azért volt szükség, mert az első eljárásban 25 év elzárásra ítélt nő ítéletét idén januárban megsemmisítették, súlyos eljárási hibákra hivatkozva, akkor, amikor az asszony már letöltött 2 év 2 hónapot. Az új eljárásban ezután pedig már csak 2 évet és 6 hónapot kapott. Annak ellenére, hogy a lényeg nem változott: a bíróság továbbra is bizonyítottnak látta, hogy nem adott meg összesen 148 ezer eurót és 3 embert megmérgezett, csakhogy az utóbbi tétel minősítését gyilkossági kísérletről leminősítették testi sértésre, ezért lett ilyen sokkal rövidebb a börtönben töltendő idő.

Ám az új ítélet szerinti 2,5 évből is hátra volt még 3 hónap, ezért tartották a hétfői tárgyalást, hogy a börtönben jól viselkedő Gyönyörnek engedjék el a hátralévő negyedévet. Ezen a tárgyaláson mondta ki a tetteit eddig következetesen tagadó asszony, hogy

„A bíróság döntését, amellyel 2025. október 14-én elítéltek, maradéktalanul tiszteletben tartom, és az ítélettel egyetértek. Tetteim helytelenségét és jogellenességét teljes mértékben tudatosítom. Büntetésemet két évig, két hónapig és 22 napig a legszigorúbb körülmények között töltöttem. Ennek pozitív nevelő hatása volt rám. Úgy gondolom, hogy ez számomra elegendő büntetés volt ahhoz, hogy belássam, és hogy a jövőben elkerüljem bármilyen bűncselekmény elkövetését.

Hogy ezek után a bírósági épület előtt őt kérdező újságíróknak már ismét letagadja az egészet. Amikor valaki rámutatott, hogy de hiszen az imént ismerte el odabent, az ügyvédje a Paraméter szerint először azzal válaszolt, hogy „a beismerés egy „célt szolgált“, vagyis arra utalt, hogy ügyfele csak számításból, a szabadon bocsátás céljából nyilatkozott így. A védőügyvéd később annyit csiszolt nyilatkozatán, hogy a tárgyalás szolgált egy bizonyos célt (a szabadon bocsátást), nem védence nyilatkozata."

A témáról könyvet is író Barak Dávid felvidéki újságíró a 444-nek korábban azt nyilatkozta, hogy Gyönyör a vádiratban szereplőnél akár jóval több barátnőjét is megpróbálhatta eltenni láb alól és nem kizárt, hogy a valóságban halálos áldozatai is voltak.

Az ügy további abszurd eleme, hogy a nő azért sem bukott le olyan hosszú ideig, mert azon 5 alkalommal, amikor bizonyítottan megmérgezte a 3 áldozatát és azokat mentő vitte el, a helyi kórház egyszer sem ismerte fel, hogy mi a bajuk. Így 100 százalékosan ki sem derült, csak nagyon valószínűa. tünetek alapján, hogy a csattanó maszlagban találtaó atropint használta Gyönyör.