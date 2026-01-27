Nagyon simán verték Romániát a női vízilabdázók az Eb-n

Fölényes, 25 gólos győzelmet aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28-3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában.

Az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, a románok lényegesen gyengébb játékerőt képviselnek.

A csapat legeredményesebb játékosa Faragó Kamilla volt, hat gólt lőtt.

Faragó Kamilla és a román Alexia Maria Matei Guiman a meccsen.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A magyar válogatott csütörtökön a házigazda portugálokkal játszik. A középdöntős szakaszban a felső ágon a D csoportból kap ellenfeleket, amiben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A spanyolok elleni győzelem azért volt fontos, mert a továbbjutók magukkal viszik az egymás elleni eredményüket. Az érmekért a legjobb négy között a két középdöntős csoport első két helyezettje küzdhet majd. (MTI)

