New Yorkot ellepte a hó

Huszonháromra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma hétfőre, miközben több millió amerikai küzd a sarkvidéki hideggel, amely este mintegy 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül. A hőmérséklet az elkövetkező napokban tovább zuhan az északi sarkvidéki légtömeg hatására, különösen az ország északi részein, ahol a hőmérséklet mínusz 45 Celsius-fokra is csökkenhet.

A jelentős havazás - több mint 30 centiméternyi hó több mint húsz amerikai államban - áramkimaradásokat okozott. A poweroutage.us szakportál szerint hétfő este még mindig mintegy 600 ezer fogyasztó volt áram nélkül, főként az Egyesült Államok déli részén, ahol a jég miatt leszakadtak az elektromos vezetékek.

New Yorkban legalább egy ember meghalt az extrém körülmények miatt, és a város továbbra is kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy a hajléktalanokat biztonságos helyre szállítsa. A vihar miatt a diákok kénytelenek voltak átállni a távoktatásra (és a szánkózásra). New Jersey-ben néhány busz- és vonatjáratot töröltek, de a tömegközlekedés nagy része várhatóan kedden reggelre újra működni fog.

Közben a világváros utcái új arcukat mutatják.

Részlegesen befagyott a Hudson Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Az új extrém sport: átkelni a Hatodik sugárúton Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Central Park Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Fotó: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

Brooklyn Bridge Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Téli sportok: szánkózás, síelés, kocsitolás

Fotó: DECCIO SERRANO/NurPhoto via AFP

Fotó: DECCIO SERRANO/NurPhoto via AFP

Fotó: YASUSHI KANEKO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Fotó: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

New Yorkban még a hókotrás is menőn néz ki

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Fotó: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

(NYT, MTI)