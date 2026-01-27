New Yorkot ellepte a hó

Huszonháromra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma hétfőre, miközben több millió amerikai küzd a sarkvidéki hideggel, amely este mintegy 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül. A hőmérséklet az elkövetkező napokban tovább zuhan az északi sarkvidéki légtömeg hatására, különösen az ország északi részein, ahol a hőmérséklet mínusz 45 Celsius-fokra is csökkenhet.
A jelentős havazás - több mint 30 centiméternyi hó több mint húsz amerikai államban - áramkimaradásokat okozott. A poweroutage.us szakportál szerint hétfő este még mindig mintegy 600 ezer fogyasztó volt áram nélkül, főként az Egyesült Államok déli részén, ahol a jég miatt leszakadtak az elektromos vezetékek.
New Yorkban legalább egy ember meghalt az extrém körülmények miatt, és a város továbbra is kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy a hajléktalanokat biztonságos helyre szállítsa. A vihar miatt a diákok kénytelenek voltak átállni a távoktatásra (és a szánkózásra). New Jersey-ben néhány busz- és vonatjáratot töröltek, de a tömegközlekedés nagy része várhatóan kedden reggelre újra működni fog.
Közben a világváros utcái új arcukat mutatják.
(NYT, MTI)