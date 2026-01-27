Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben

Kedd reggel az orosz csapatok csapást mértek egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában, ahol a kigyulladó olajkészítmények miatt sűrű füstoszlop alakult ki. A Lviv Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint dróntalálatot rögzítettek. Az ukrán sajtó szerint a megtámadott létesítmény a Barátság kőolajvezetékhez kapcsolódik.

Ugyanakkor az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Ez az első alkalom, hogy az orosz erők a Barátság kőolajvezeték létesítményeit találták el Ukrajnában. Az ukránok már többször hajtottak végre támadást a vezeték ellen az orosz szakaszon, azokat a magyar kormány keményen elítélte. Most a Külgazdasági és Külügyminisztériumot az Indexnek annyit mondott: „Jelenlegi információink szerint magát a vezetéket nem érte támadás.”

A keddi támadás után a városban felfüggesztették az iskolai oktatást, a lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára. Az óvodák zárt ablakokkal és ajtókkal működnek. Hasonló ajánlásokat fogalmaztak meg a város lakói számára is.

Az orosz hadsereg 165 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a támadóeszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a becsapódások következtében sokan megsebesültek, és energetikai infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, az ország keleti és déli régióiban több településen szünetel az áramszolgáltatás. Odesszát és környékét több mint 50 drónnal támadta az orosz hadsereg. Hárman meghaltak, 35-en pedig megsebesültek. A város központi részén károk keletkeztek egy óvoda épületében és egy templomban is. (Pravda/MTI)