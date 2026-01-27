Robert Fico Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert

Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel-párti aktivista, aki hazugságokat terjeszt – írja az Új Szó.

Robert Fico Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Fico ezzel arra reagált, hogy Magyar állítása szerint a szlovák elnök Magyarországra menekült volna, ha felfüggesztik a mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta:

„Amikor felfüggesztették majdnem a mentelmi jogát, és úgy tűnt, hogy mehet a dutyiba Robert Fico, akkor ott állt a magyar kormányzati autó a magyar oldalon, és várta, hogy hátha…”

A Napunk szerint Fico a sajtótájékoztatón Magyart Michal Šimečkához, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnökéhez hasonlította. „Ő ugyanúgy összevissza beszél, mint Šimečka úr” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Magyar „Brüsszel-párti aktivista”, aki összevissza terjeszt mindenfélét, azt remélve, hogy majd újabb százalékokat gyűjthet be.

Azt mondta, azért is képtelenség, amit Magyar állít, mert amikor a parlamentben szavaztak a mentelmi jogáról, „száz rendőr várt a pincében”, és ha máshogy alakul a szavazás, az épületet sem hagyhatta volna el. Azt is mondta, Magyar Péterrel nem akar bővebben foglalkozni.

Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Fico mentelmi jogáról 2022 májusában szavazott a parlament. Az akkor még ellenzéki képviselő ellen bűnszövetkezet alapítása miatt volt folyamatban rendőrségi eljárás, és az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását. Ehhez viszont fel kellett volna függeszteni a mentelmi jogát, ami végül nem történt meg, mert csak 74 képviselő szavazott Fico kiadatása mellett, holott az akkori kormánypártoknak megvolt az abszolút többsége.

Fico nyilatkozatára a Facebookon reagált Magyar Péter is: