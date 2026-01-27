Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt

A múlt héten a maximumon pörgő világpolitikai nagyüzem árnyékában elsikkadt a tény, hogy az európai szélsőjobb egyik legismertebb alakja, Geert Wilders pártja váratlan és súlyos ütést kapott: a PVV frakciója kettészakadt, miután hét képviselő kilépett és új frakciót alapított. A hét képviselő nem kevés: a pártnak 26 képviselője volt, mostanra csak 19 maradt. Ez azt jelenti, hogy míg a tavaly októberi választás után a PVV-nek a győztes D66 párttal holtversenyben a legnagyobb frakciója volt, a szakadás után már csak a negyedik a sorban.
Miért hagyták faképnél a holland politika fenegyerekét? Mi lesz így Wildersszel, akinek már a választási eredmény is csalódást jelentett? És milyen hatása lehet a lépésnek a holland kormányalakításra?
Bár a holland gazdaság jól muzsikál, a korábban rendezett mindennapokban váratlanul sok bénázással szembesültek a választók, és a lakáshelyzet is kriminális. Ez a mindent a bevándorlókra fogó Geert Wilders malmára hajtotta a vizet. Akárcsak az, hogy a nagy politikai erők nem vették elég komolyan a választók morgását. Mi történt Hollandiában, és mi jöhet még?
Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz. A magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.