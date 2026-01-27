Soha nem voltunk olyan közel a világvégéhez, mint idén

Idén januárban egy csapásra 4 másodperccel állították előrébb a Végítélet Óráját (Doomsday Clock) az Atomtudósok Tudományos és Biztonsági Tanácsa (Atomic Scientists’ Science and Security Board) tudósai, így az már csak 85 másodperccel van a világvégét jelentő „éjfél” előtt, írja a Washington Post. Tavaly 1 másodperccel állították előrébb, tavalyelőtt változatlan maradt, igaz, 2023-ban, az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió utáni első „óraállításkor” egyszerre 10 másodpercet léptek, 100-ról 90-re.

„A Végítélet Órájának üzenete nem is lehetne világosabb. A globális katasztrófa kockázatai nőnek, az együttműködés hanyatlik, és közben fogy az idő. A változás szükséges és lehetséges is, de a globális közösségnek gyors cselekvést kell követelnie vezetőitől” – írja a döntésről kiadott közlemény. A tudósok szerint a nukleáris kockázatok, az éghajlatváltozás és az olyan forradalmi technológiák, mint a mesterséges intelligencia mellett „egy másik ijesztő fejlemény is felbukkant: a nacionalista autokráciák térnyerése a világ országaiban”. A tanács tagjai szerint „legnagyobb kihívásainkhoz nemzetközi bizalom és együttműködés szükséges, és egy »mi kontra ők« ellentétre széthulló világ az egész emberiséget sebezhetőbbé teszi”.

Az óra állását az atomtudósok tanácsa minden év elején a támogatói testületével konzultálva határozza meg, ebben a testületben nyolc Nobel-díjas is helyet kap. A tanácsot az első atombombák mögött álló Manhattan-projekt veteránjai alapították. A Végítélet Órája eleinte a nukleáris fegyverek okozta kockázatokra összpontosított. A debütálásakor, 1947-ben, hét perccel éjfél előtt állt, míg a világvégétől legtávolabb 1991-ben, a hidegháború végeztével voltunk, akkor 17 perccel éjfél előtt állt a mutató.