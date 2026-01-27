Trump lecseréli a népszerűtlen, sőt sokak által egyenesen gyűlölt Greg Bovinót Minneapolisban

Greg Bovino Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Donald Trump elnök a teljes angolszász sajtó értékelése szerint visszavonulót fújt és enyhítene a Minneapolisban hetek óta tapasztalható feszültségen, miután hétfőn este úgy döntött, hogy leváltja a Minnepolis városát megszálló szövetségi idegenrendészeti erők parancsnokát, Greg Bovinót és Tom Homant, a bevándolási ügykért felelős „határcárt” küldi be a helyére. Úgy tűnik, hogy Trump csökkentheti a bevetésen résztvevő ICE-ügynökök számát is - derül ki a BBC híréből.

Greg Bovino az agresszív, a helyieket szándékosan provokáló akció arca és szimbóluma volt, aki sokat tett azért, hogy ne kedveljék. Demonstratív vonulásokat tartott az embereivel, közösségimédiás posztokban dicsőítette az erőszakos fellépésüket, saját kezűleg dobott könnygázgránátot békés tüntetők közé és heccelte máskor a tömeget. Cserébe volt, hogy az utcán körbevették a tüntetők és olyan is, hogy nem szolgálták ki egy benzinkúton. Az őt körülvevő hangulatot tökéletesen mutatja be az alanti videó, amit feltétlenül hanggal érdemes megtekinteni:

5' 2'' Nazi commander Greg Bovino thought he and his Gestapo posse of pussies were going to be able to take a piss in peace at Target — but the fascist shitstain was mistaken. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/tibIgf1ZJm — Bill Madden (@maddenifico) January 12, 2026

De Bovino helyzete azután lett Trump szemében is végképp tarthatatlan, hogy múlt szombaton, Alex Pretti megölése után azt állította, hogy a férfi le akarta mészárolni az embereit, fegyverrel támadt rájuk, ezért ölték meg önvédelemből, hogy az esetről azonnal publikált videók megmutassák, az áldozat nem fegyvert, hanem telefont tartott a kezében és az engedéllyel viselt, tokban tartott fegyverét azután vették el tőle, hogy leteperték.

A Bovino helyére érkező Tom Homan a szigorú idegenrendészeti vonal képviselője, de sokkal higgadtabb és tapasztaltabb figura, aki már Obama adminisztrációja idején is a területen dolgozott vezetőként. Ő személyesen Trumpnak fog jelenteni.

Trump feszültségenyhítő lépését megelőzően az elnök telefonon beszélt Minnesota demokrata kormányzójával, Tim Walz-cal és Jacob Frey polgármesterrel, és már akkor feltűnő volt, hogy az összes fél eredményesnek nevezte a megbeszéléseket és közös hullmhosszról beszélt, jóllehet az elmúlt hetekben kígyót-békát kiáltottak egymásra.

Trump golfpartnere és politikai szövetségese, Lindsay Graham szenátor Homan odaküldését „igen bölcs döntésnek" nevezte.

Hétfőn írtunk arról, hogy a minnesotai idegenrendészeti akció erőszakossága és a három héten belül ott agyonlőtt két amerikai állampolgár miatt már republikánus politikusok egy csoportja is nyilvánosan kritizálta azt.



