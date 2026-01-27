Trump szerint „nagyon szerencsétlen eset” a minnesotai Alex Pretti lelövése, és a férfi nem volt merénylő

Donald Trump elnök ma kijelentette: nem hiszi, hogy Alex Pretti „merénylőként” viselkedett volna Minneapolisban. Ezzel kategorikusan szembement azzal, ahogy kormányzat egyes tagjai Prettiről közvetlenül a meggyilkolása után beszéltek. Az elnököt a Fehér Házban kérdezték arról, hogy a 37 éves férfi valóban „merénylő” volt-e, ahogyan szombaton Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes fogalmazott (az „assassin” kifejezést használták, ami orgyilkost vagy bérgyilkost is jelenthet).

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

„Nem… nem úgy, mint egy… nem” – idézi az elnök válaszát a CNN. Egy pillanat múlva visszafordult, és ezzel folytatta: „Ennek ellenére nem lehet fegyvert tartani. Nem lehet fegyverrel bejönni. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet fegyverrel bejönni, azt nem lehet. De ez egy nagyon szerencsétlen eset” – mondta.

Miután Prettit szombaton lelőtték, Miller „leendő merénylőként” emlegette, aki „megpróbált meggyilkolni szövetségi ügynököket”. Ezt az állítást J. D. Vance alelnök is közzétette a közösségi médiában. Hétfőn a Fehér Házban Karoline Leavitt sajtótitkár megpróbált távolságot tartani Miller megjegyzései és Trump között, azt mondta: nem hallotta, hogy Trump „így jellemezte volna Prettit”.

Amikor arról kérdezték, hogy szerinte Pretti halála jogos volt-e, azt felelte: „Nos, tudják, egy nagy nyomozást folytatunk. Ezt figyelni fogom. Egy nagyon becsületes és őszinte eljárást akarok”. A BBC arról is ír, hogy a minnesotai helyzetet „nagyon szomorúnak” nevezte, ugyanakkor továbbra is bízik Kristi Noemben, aki szerinte „nagyon jó munkát” végzett belbiztonsági miniszterként.

Ez utóbbinak azért van jelentősége, mert a Képviselőház demokrata vezetői azzal fenyegetőznek, hogy felelősségre vonják a minisztert, ha Donald Trump nem mozdítja el őt posztjáról. „Meg tudjuk csinálni a könnyebbik vagy a nehezebbik úton” – mondták egy sajtóközleményben, bár ehhez a BBC azt fűzte hozzá: „az igazság az, hogy a könnyebbik út valószínűtlen, a nehezebbik pedig szinte lehetetlen”.

A CNN megjegyzi: az elmúlt napban a Fehér Ház hangneme és stratégiája megváltozott az üggyel kapcsolatban. Trump például hétfőn bejelentette, hogy Tom Homan határőrt küldi a helyszínre, hogy leváltsa a városból már el is távolított Greg Bovino határőrparancsnokot.

Közben kedden megtörte a hallgatást Melania Trump is, a First Lady ugyanis eddig nem szólalt meg nyilvánosan a gyilkosság óta. Most az ICE műveletei miatt kialakult nyugtalanság apropóján arra kérte az amerikaiakat a Fox Newson, hogy „fogjanak össze” és „békében tiltakozzanak” a Minnesotában fokozódó feszültségek közepette.