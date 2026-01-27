„Úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát” – a Trump bevándorlóellenes politikájának fontos arca bukott meg Minneapolis

Donald Trump bevándorlásellenes fellépésének egyik központi alakját, Greg Bovinót leváltották a határőrség országos parancsnoki posztjáról. Bovino visszatér korábbi beosztásába a kaliforniai El Centro szektorhoz, ahol várhatóan a közeljövőben nyugdíjba vonul – írta meg az Atlantic egy belbiztonsági minisztériumi (DHS) tisztviselőre hivatkozva.
Bovino hirtelen lefokozása eddig a legvilágosabb jele annak, hogy a kormányzat újragondolja módszereit, miután szombaton a Bovino irányítása alatt álló határőrségi ügynökök lelőtték és megölték a 37 éves Alex Prettit. Donald Trump hétfőn este úgy döntött, hogy leváltja Bovinót, és Tom Homant, a bevándorlási ügyekért felelős „határcárt” küldi be a helyére. A minnesotai idegenrendészeti akció erőszakossága és a három héten belül ott agyonlőtt két amerikai állampolgár miatt már republikánus politikusok egy csoportja is nyilvánosan kritizálta azt.
Az elmúlt hét hónapban Bovino volt a demokrata vezetésű városokat célzó bevándorlásellenes fellépés legfőbb arca a nyilvánosságban, megjelenése a fasizmus esztétikáját idézte. Kristi Noem belbiztonsági miniszter és a Trump-kormányzat más tisztviselői felruházták „parancsnoki” címmel, majd őt és maszkos határőreit Chicagóba, Charlotte-ba, New Orleansba, most pedig Minneapolisba vezényelték. Bovino időközben a MAGA-tábor közösségi médiás sztárjává vált: saját filmes stábbal járta az országot, és online felületein rendszeresen visszatámadt demokrata politikusokra és más bírálóira.
A tapasztalt idegenrendészeti tisztviselők egyre nagyobb aggodalommal figyelték, hogy Bovino a hivatalos parancsnoki láncot megkerülve dolgozik, miközben láthatóan élvezte, hogy politikai szereplővé vált.
Az agresszív, emberkedő határrendészeti parancsnok helyére az immár az enyhülést célzó elnök a simulékonyabb modorú főemberét küldi Minnesotába.
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.