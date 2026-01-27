Üzent az MVM, ha gázszámlát kaptál tőlük, be ne fizesd!

A kormány a szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistopról, vagyis arról, hogy milyen költségvetési forrásból és hogyan szálljon a januári extrém hideg miatt megnövekedett fűtésszámlák finanszírozásába. Az MVM a kormánydöntésre várva, egészen pontosan „a technikai részletek kidolgozásáig” egyelőre felfüggesztette a számlák kiküldését, közölte az állami energetikai cég a Facebook-oldalán még tegnap.

Az MVM egyben azt tanácsolja mindenkinek, hogy ha esetleg már megkapta a gázszámlát, azt egyelőre ne fizesse be. Egyben arra is felhívják mindenki figyelmét, hogy a rezsistop miatt nem szükséges számlázási módot váltani.

A rezsistopot, vagyis a rezsicsökkentés-csökkentés és a mögöttünk álló különösen hideg időszak miatt egy bizonyos fogyasztási határ miatt durván megugró, hétszeresére emelkedő gázdíjak költségének átvállalását Orbán Viktor a múlt héten jelentette be. Részleteket egyelőre nem tudni, Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón csak annyit mondott, hogy a rezsicsökkentés sávjaihoz nem nyúlnak, mert azzal a gazdagoknak segítenének.