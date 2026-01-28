A minnesotaiak reménye abban van, hogy a kitoloncolási szakértő „határcár” kinevezése enyhítheti a feszültséget

Alex Pretti megölése után megváltozott a nagyszabású minnesotai bevándorlási akció felügyelete, Donald Trump leváltotta a sokak által gyűlölt Greg Bovinót, helyette pedig a „határcárként” emlegetett Tom Homant bízta meg azzal, hogy rendet tegyen az államban.
A váltás reményt adott a helyi vezetőknek és tüntetőknek arra, hogy csökkenhet az idegenrendészeti akciók okozta feszültség és a szövetségi erők jelenléte az államban.
Hogy ez valóban megtörtént-e, azt nehéz egyelőre megállapítani – írja a Minnesota Star Tribune. Aktivisták szerint kedd reggel 9 és 10 óra között mintegy harminc autó hagyta el a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) helyi központjának épületét, ami ebben az időszakban megszokottnak számít. Az ügynökök mozgását figyelő, titkosított környékbeli csoportos csevegésekben továbbra is érkeztek a bejelentések.
A polgárháborúhoz közeli helyzetben az indulatok egyelőre még nem csillapodtak, Ilhan Omar minnesotai képviselőt a városházán kedden egy férfi injekciós tűben lévő ismeretlen folyadékkal lespriccelte. A politikus később az X-en azt írta: „Jól vagyok. Túlélő vagyok, így ez a kis hergelő nem fog megfélemlíteni, hogy abbahagyjam a munkámat. Nem hagyom, hogy a zaklatók győzzenek.”
Trump közölte, hogy hétfőn beszélt Tim Walz kormányzóval, és tájékoztatta őt a személyi változásról. Ezután Minneapolis polgármestere, Jacob Frey is elmondta: egyeztetett az elnökkel, aki jelezte neki, hogy egyes szövetségi ügynökök már ezen a héten megkezdik a térség elhagyását.
Walz és Frey kedden Homannal is beszélt, és ismételten követelték, hogy a szövetségi ügynökök vonuljanak ki Minnesotából. Frey „eredményesnek” nevezte a Homannal folytatott egyeztetést, Walz hivatala pedig közölte: a kormányzó és Homan egyetértettek abban, hogy szükség van a folyamatos párbeszédre, és tovább dolgoznak ezen. Walz „pártatlan vizsgálatokat” kért Pretti és Renee Good halálos lövöldözése ügyében, valamint „a Minnesota elleni megtorló kampány lezárását” – közölte hivatala.
Frey felhívta Homan figyelmét a művelet „súlyos negatív hatásaira”, amik a várost, a környező térséget és a helyi rendfenntartó szerveket is érintik. Megerősítette azt is, hogy Minneapolis nem hajlandó végrehajtani a szövetségi bevándorlási törvényeket. A város vezetése folytatni kívánja az egyeztetéseket Homannal és csapatával.
Vannak, aki óvatosan fogadták a hírt, hogy az ICE-műveletek száma csökkenhet. Az egyik tüntető, Wes Powers attól tart, hogy egy ilyen remény könnyen kifullaszthatja a tiltakozások lendületét, pedig nem erre van szükség.
Ugyanakkor hozzátette: Homan megszólalásait hallgatva számára úgy tűnik, jóval megfontoltabb és nyugodtabb szereplő, mint Greg Bovino. „El sem tudom képzelni, hogy Homan könnygázt vetne be tüntetők ellen, ahogyan azt Bovino tette Minneapolisban” – mondta.
Kövesd velünk 2026-ot!Már előfizetőnk vagy?
Alex Jeffrey Pretti a tanúk szerint fegyver nélkül próbált segíteni másokon. A Trump-adminisztráció és vezető tisztviselői már a vizsgálat előtt „belső terroristának” bélyegezték az áldozatot, miközben a nyilvánosságra került videók és tanúvallomások mást mutatnak.
Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.
„Folytatjuk, nem hagyjuk, hogy ez a seggfej elintézze” – mondta a minnesotai képviselőnő, aki épp az ICE-ról tartott egy beszédet a minneapolisi városházán.
Még J. D. Vance alelnök is megosztott korábban olyan véleményt, ami Prettit potenciális merénylőnek nevezte. Az elnök mostani szavai arra utalnak, hogy a Fehér Ház változtatott a botránnyal kapcsolatos stratégiáján.
Elkészült a Belbiztonsági Minisztérium előzetes jelentése.
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.