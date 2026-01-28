A minnesotaiak reménye abban van, hogy a kitoloncolási szakértő „határcár” kinevezése enyhítheti a feszültséget

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Alex Pretti megölése után megváltozott a nagyszabású minnesotai bevándorlási akció felügyelete, Donald Trump leváltotta a sokak által gyűlölt Greg Bovinót, helyette pedig a „határcárként” emlegetett Tom Homant bízta meg azzal, hogy rendet tegyen az államban.

Tom Homan, a határcár. Fotó: SAUL LOEB/AFP

A váltás reményt adott a helyi vezetőknek és tüntetőknek arra, hogy csökkenhet az idegenrendészeti akciók okozta feszültség és a szövetségi erők jelenléte az államban.

Hogy ez valóban megtörtént-e, azt nehéz egyelőre megállapítani – írja a Minnesota Star Tribune. Aktivisták szerint kedd reggel 9 és 10 óra között mintegy harminc autó hagyta el a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) helyi központjának épületét, ami ebben az időszakban megszokottnak számít. Az ügynökök mozgását figyelő, titkosított környékbeli csoportos csevegésekben továbbra is érkeztek a bejelentések.

A polgárháborúhoz közeli helyzetben az indulatok egyelőre még nem csillapodtak, Ilhan Omar minnesotai képviselőt a városházán kedden egy férfi injekciós tűben lévő ismeretlen folyadékkal lespriccelte. A politikus később az X-en azt írta: „Jól vagyok. Túlélő vagyok, így ez a kis hergelő nem fog megfélemlíteni, hogy abbahagyjam a munkámat. Nem hagyom, hogy a zaklatók győzzenek.”

Trump közölte, hogy hétfőn beszélt Tim Walz kormányzóval, és tájékoztatta őt a személyi változásról. Ezután Minneapolis polgármestere, Jacob Frey is elmondta: egyeztetett az elnökkel, aki jelezte neki, hogy egyes szövetségi ügynökök már ezen a héten megkezdik a térség elhagyását.

Walz és Frey kedden Homannal is beszélt, és ismételten követelték, hogy a szövetségi ügynökök vonuljanak ki Minnesotából. Frey „eredményesnek” nevezte a Homannal folytatott egyeztetést, Walz hivatala pedig közölte: a kormányzó és Homan egyetértettek abban, hogy szükség van a folyamatos párbeszédre, és tovább dolgoznak ezen. Walz „pártatlan vizsgálatokat” kért Pretti és Renee Good halálos lövöldözése ügyében, valamint „a Minnesota elleni megtorló kampány lezárását” – közölte hivatala.

Frey felhívta Homan figyelmét a művelet „súlyos negatív hatásaira”, amik a várost, a környező térséget és a helyi rendfenntartó szerveket is érintik. Megerősítette azt is, hogy Minneapolis nem hajlandó végrehajtani a szövetségi bevándorlási törvényeket. A város vezetése folytatni kívánja az egyeztetéseket Homannal és csapatával.

Vannak, aki óvatosan fogadták a hírt, hogy az ICE-műveletek száma csökkenhet. Az egyik tüntető, Wes Powers attól tart, hogy egy ilyen remény könnyen kifullaszthatja a tiltakozások lendületét, pedig nem erre van szükség.

Ugyanakkor hozzátette: Homan megszólalásait hallgatva számára úgy tűnik, jóval megfontoltabb és nyugodtabb szereplő, mint Greg Bovino. „El sem tudom képzelni, hogy Homan könnygázt vetne be tüntetők ellen, ahogyan azt Bovino tette Minneapolisban” – mondta.

Igazságot, ne gesztusokat Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP