Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

„1000 kistelepülésre juttatjuk el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János romáknak szóló üzenetét. Segíts te is, hogy mindenki megtudja, mit gondolnak Orbánék a romákról!” – közölte Magyar Péter.

A bejegyzésből nem derül ki pontosan, miként zajlik majd ez az egész, és milyen kontextusban hangzanak el majd országszerte a miniszter rasszista kijelentései.

Lázár múlt heti balatonalmádi fórumán súlyos kijelentést tett a belső munkaerő-tartalék feltárása apropóján a hazai cigánysággal kapcsolatban.

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Lázár később elnézést kért kijelentése miatt.

A Momentum tiltakozásul vécékeféket vitt Lázár batidai kastélyához.

