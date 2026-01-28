Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

„1000 kistelepülésre juttatjuk el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János romáknak szóló üzenetét. Segíts te is, hogy mindenki megtudja, mit gondolnak Orbánék a romákról!” – közölte Magyar Péter.
A bejegyzésből nem derül ki pontosan, miként zajlik majd ez az egész, és milyen kontextusban hangzanak el majd országszerte a miniszter rasszista kijelentései.
Lázár múlt heti balatonalmádi fórumán súlyos kijelentést tett a belső munkaerő-tartalék feltárása apropóján a hazai cigánysággal kapcsolatban.
„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”
Lázár később elnézést kért kijelentése miatt.
A Momentum tiltakozásul vécékeféket vitt Lázár batidai kastélyához.
Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.
Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.
Ezzel reagáltak a miniszter rasszista kijelentésére.