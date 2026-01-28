Elítélték a volt francia szenátort, aki bedrogozta a politikustársát, hogy megerőszakolhassa

A 68 éves Joël Guerriau-t négy év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 18 hónapot ténylegesen le kell töltenie.

Az ügy idején, 2023 novemberében Guerriau a nyugat-franciaországi Loire-Atlantique megye centrista szenátora volt. A bíróság bűnösnek mondta ki abban, hogy MDMA-t kevert egy pohár pezsgőbe, majd azt Sandrine Jossónak, az 50 éves, a centrista MoDem párthoz tartozó nemzetgyűlési képviselőnek adta.

Josso a bíróságon elmondta, szívdobogást, hányingert tapasztalt, és nehezen tudott megállni a lábán, de végül sikerült elmenekülnie Guerriau lakásából. Az ítéletet „hatalmas megkönnyebbülésnek” nevezte.

A tárgyaláson Guerriau tagadta, hogy szexuálisan bántalmazni akarta volna Jossót. Azt mondta, „nagyon súlyos” hibát követett el, amiért drogot tartalmazó italt adott neki. „Nagyon sajnálom Sandrine-t. Ezt soha nem akartam – mondta. – Remélem, egyszer meg tud majd bocsátani.”

Guerriau állítása szerint az MDMA-t egy pohárba öntötte a találkozójuk előtti napon, amelyet ő maga akart meginni, hogy enyhítsen a pánikrohamán. Végül nem fogyasztotta el a pohár tartalmát, hanem a droggal együtt visszatette a szekrénybe.

Josso azért ment a férfi lakására, hogy megünnepeljék az újraválasztását. Azon az estén ő volt az egyetlen vendég a férfi párizsi otthonában. Miután a férfi a konyhában töltött neki egy pohár pezsgőt, észrevette, hogy az ital édes és ragacsos ízű. „Azt gondoltam, talán rossz a pezsgő. Aztán ragaszkodott hozzá, hogy koccintsunk még egyszer. Ezt furcsának találtam” – mondta a bíróságon.

Josso leírta, hogy hamar rosszul lett, felgyorsult a szívverése, sietve távozott, majd kórházba ment. A toxikológiai vizsgálat nagy dózisban mutatta ki a drogot a vérében. További kábítószert Guerriau lakásában is találtak.

A nyomozók szerint Guerriau körülbelül egy hónappal a támadás előtt az interneten keresett információkat drogokról – köztük az általa használt MDMA-ról – nemi erőszakkal összefüggésben. Guerriau azzal védekezett, hogy a kutatás a szenátori munkájához kapcsolódott.

Az ügyész szerint Guerriau „szándékosan helyezett” MDMA-t Josso pezsgőjébe „azzal a céllal, hogy megerőszakolja”.

Az ítélet ellen a férfi fellebbezett, ami azt jelenti, hogy egyelőre nem kell megkezdenie a büntetés letöltését, az ügyben egy későbbi időpontban új eljárás indul. (Guardian)