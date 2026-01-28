Ez vár ránk a héten: eső, aztán hideg

Esős időt, kis hideget és durva fronthatásokat hoz magával egy elöregedő ciklon, amelynek fokozatosan a hátoldalára kerülünk, írja az idokep.hu.

A hétvégéig esni fog, hideg kifejezetten nem lesz, de aztán észak, északkelet felől a magasban és a felszín közelében is hidegebb levegő áramlik fölénk, a csapadék a hétvége során inkább már havas eső, hó formájában fog hullani, de jelentős mennyiség nem várható.

Ezzel együtt a hőmérséklet is ismét visszaesik, hétvégén már csak néhol érhetjük el a délutáni órákban az 5 fokot, északon, északkeleten pedig lehetnek egész nap fagyos tájak. Éjjelente egyre többfelé fog fagyni, vasárnap és a jövő hét elején a derültebb, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ugyanakkor -10 fok alá hűlhet a levegő.

Fotó: CHRIS MCGRATH/Getty Images via AFP

Az idokep.hu szerint jelentős kettős fronthatás várható, ami a frontérzékenyek szervezetét megterhelheti.

Pánikba azonban nem érdemes esni, mert bár kicsit hullámzó lesz ennek a hétnek az időjárása, a lehűlés nem lesz tartós, jövő hét keddtől ismét déliesre fordul az áramlás, újabb enyhülés kezdődik.