Felszállás közben elhagyott egy kereket a British Airways utasszállítója

Felszállás közben pottyant le egy Londonba tartó British Airways repülőgép egyik kereke, nem sokkal azután, hogy felszállt Las Vegasból, és épp elkezdte becsukni a futóműveket.

Egy videón jól látszik, ahogy az egyik jobb hátsó kerék leválik az Airbus A350-1000-es repülőgépről, majd a Harry Reid Nemzetközi Repülőtér területére zuhan.

A British Airways a BBC-nek adott közleményében azt írta, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálatok során.

A Harry Reid Nemzetközi Repülőtér közlése szerint tudomásuk van egy, a British Airways Londonba tartó, hétfőn indult járatát érintő incidensről, és hozzátették: a repülőgép „további rendkívüli esemény nélkül, biztonságosan landolt”.

A repülőtér tájékoztatása szerint az abroncsot megtalálták a repülőtér területén, személyi sérülés vagy anyagi kár nem történt, és értesítették a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületet is. (BBC)