Fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal fideszes vezetője, hogy ne legyen összeférhetetlen a képviselői jelöltségével

Fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője, Cseh Tamás, aki egyben a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeként is indul, számolt be a Facebook-oldalán Cseh Tamás.

„Az elmúlt időszakban sok helyen felmerült az összeférhetetlenség kérdése a hivatalvezetői munkámmal és az országgyűlési képviselőjelöltségemmel kapcsolatban. (...) A hétfői lejárató kampányt követően, megelőzve a további alaptalan támadásokat, megosztom ezt a hírt veletek” - írta a bejegyzésben.

„A Kecskeméti Járási Hivatalban feladataimat már a kijelölt helyettesem vette át, én pedig eleget téve a megtisztelő felkérésnek, országgyűlési képviselőjelöltként folytatom tovább. Annak érdekében,hogy maximálisan a jelöltségre tudjak koncentrálni, januárban már fizetés nélküli szabadságomat töltöm” - számolt be.

2024-ben Sára Botond fővárosi főispán ment fizetés nélküli szabadságra, amiért ő volt a Fidesz józsefvárosi polgármesterjelöltje is.