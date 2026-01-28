Három holland párt kisebbségi koalíciós megállapodást kötött

Három holland politikai párt vezetői megállapodtak egy új koalíciós egyezségről, megnyitva az utat egy ritka kisebbségi kormány megalakulása előtt Hollandiában, csaknem három hónappal azután, hogy a választásokon meglepetésszerű győzelmet aratott a centrista D66 párt.

A liberális–progresszív, Európa-párti D66 – amelyet a várható új miniszterelnök, Rob Jetten vezet – a konzervatív Kereszténydemokratákkal és a jobboldali VVD-vel lép koalícióra egy olyan kormányban, amely mindössze 66 mandátummal rendelkezik a 150 fős alsóházban.

Az új koalíció kizárja a szélsőjobboldali Szabadságpártot (PVV), amelyet az iszlámellenes politikájáról ismert Geert Wilders vezet, és amelyet a D66 hajszálnyival megelőzött a szoros októberi választáson. Mindkét párt 26 mandátumot szerzett, bár azóta a PVV hét képviselője kilépett a frakcióból.

„Rendkívül elszántak vagyunk, hogy elkezdjük a munkát” – mondta a 38 éves Jetten, aki Hollandia történetének legfiatalabb miniszterelnöke lesz, amikor kedden késő este bejelentette a megállapodást. „Hárompárti koalícióként kormányzunk majd, de más pártokkal is szeretnénk együttműködni.”

Hozzátette: „Most hozzá akarunk látni minden nagy kérdéshez, amellyel szembe kell néznünk – a nemzetközi és belső biztonsághoz, a megfizethető lakhatás biztosításához, a migráció ellenőrzés alá vonásához és az új gazdasági beruházásokhoz.”

Rob Jetten
Fotó: REMKO DE WAAL/AFP

Az új kabinetet várhatóan február közepéig hivatalosan is beiktatják, ám a széttagolt holland parlamentben az ellenzéki pártokkal együttműködve kell majd törvényeket elfogadtatnia. Ráadásul a szenátusban sincs többsége, amely megakadályozhatja az alsóház által elfogadott jogszabályok hatályba lépését.

A három párt rendkívül szokatlan döntést hozott, amikor többség nélkül vállalta a kormányzást, miután a VVD vezetője, Dilan Yeşilgöz kezdettől fogva elutasította annak lehetőségét, hogy bevonják a baloldali GroenLinks–PvdA szövetséget, amely 20 mandátumot szerzett, „túl radikálisnak” nevezve azt.

Hasonlóképpen kudarcba fulladtak a VVD azon próbálkozásai is, hogy bevonják a radikális jobboldali populista JA21 pártot, mivel ezt a D66 határozottan ellenezte.

Ugyanakkor a GroenLinks–PvdA vezetője, Jesse Klaver ebben a hónapban jelezte: pártja nyitott arra, hogy eseti alapon megállapodásokat kössön az új koalícióval, és azt mondta, „felelős ellenzéket” kíván biztosítani.

Klaver szerint a globális instabilitás és az a szükség, hogy „előrébb vigyék Hollandiát”, azt jelenti, hogy a kormány nem engedheti meg magának a kudarcot, és pártja támogatni fogja a nagy ügyekben, például a környezetvédelmi reformokban és a lakásépítés felgyorsításában.

Határt szabnak azonban – tette hozzá Klaver – minden olyan törekvésnek, amely tisztességtelenül növelné a dolgozó emberek adóterheit, csökkentené az egészségügy finanszírozását, vagy lazítaná a munkajogi szabályozást az elbocsátások megkönnyítése érdekében.

A GroenLinks–PvdA jelenleg a parlament legnagyobb ellenzéki pártja – és képes lehet többséget biztosítani a kormánynak mindkét házban –, miután Wilders PVV-je korábban ebben a hónapban szétesett, és a választáson mandátumainak közel egyharmadát elveszítette. (Guardian)

