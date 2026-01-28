Hibásan azonosított egy fiatalt a rendőrség arcfelismerője, akit ezért bolti lopással gyanúsítottak meg

„Először azt hittem, talán elhagyta az iratait, ezért jöttek” – mesélte a Blikknek annak a fiatalnak az édesanyja, akit rendőrök kerestek a napokban. A 19 éves fiatal épp iskolában volt, amikor eljöttek érte a rendőrök, az anyja felhívta, így bement a kapitányságra. Ott azt mondták neki, hogy 2025. október 12-én a fővárosban, a 13. kerületi Tescóból ellopott 8 flakon sampont, azaz őt gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével.

Kiderült azonban, hogy az eset idején a fiú Palermoban volt éppen, ott nyaralt a családjával. Amikor ezt bizonyítani tudták, elengedték, ám a fiúnak eszébe jutott, hogy elkérje a jegyzőkönyvet, ezért visszament a rendőrségre. Ekkor tudta meg, hogy a Tesco biztonsági kamerája felvette a lopást, majd a rendőrség arcfelismerő rendszere az ő igazolványképét dobta ki találatként.

A rendőrség tavaly óta büntethet akár utcai szemetelés miatt is köztéri kameraképek alapján. Korábban ez csak súlyosabb esetekben volt lehetséges, olyankor, ha akár elzárás is járhatott a cselekményért. Ezt a szűkítést azonban a Pride illegalizálásával együtt eltörölték, így azóta bármilyen szabálysértésre vonatkozó gyanúnál bevethetik az arcfelismerő rendszert. Nemcsak tüntetéseknél, nemcsak a gyülekezési joggal kapcsolatban, hanem minden egyéb szabálysértéstípusnál is. Többek között a kisebb közlekedési kihágások, a köztisztasági szabálysértés vagy a csendháborítás is idetartozik.

A rendőrség a Blikk megkeresésére a tévesen meggyanúsított fiatal kapcsán azt írta, a felismerés pontossága már 90 százalék felett van. „A rendőrség az arcképfelismerés lehetőségével kizárólag akkor él, amikor egy jogsértés feltételezett elkövetőjének azonosítása szükséges. A szakértői intézettől kapott adatok segítségével, azonban nem kizárólag arra hagyatkozva, további elemzést, nyomozati munkát, eljárást követően állapítjuk meg – amennyiben lehetséges – az illető személyazonosságát” – írták.