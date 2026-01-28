Kétsebességes EU-t sürget hat tagállam Németország és Franciaország vezetésével

Szerdán hat vezető európai gazdaság, köztük Németország és Franciaország pénzügyminiszterei egyeztetnek a kétsebességes Európa koncepciójáról, amely lehetővé tenné, hogy egyes tagállamok közös projekteket indítsanak teljes uniós egyetértés nélkül – írja a Reuters. A kezdeményezés elsődleges célja a döntéshozatal felgyorsítása.

A videókonferencián, amelyet közép-európai idő szerint 15 órakor tartottak, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és a Hollandia pénzügy- és gazdasági miniszterei vettek részt. A találkozó válasznak is tekinthető azokra az amerikai kritikákra, melyek szerint az Európai Unió 27 tagállama túlságosan lassan jut közös döntésekre.

„Most van itt az ideje a kétsebességes Európának” – jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter kedden Berlinben. Levelében, amelyet a Reuters látott, Klingbeil arra szólította fel partnereit, hogy dolgozzanak ki konkrét menetrendet Európa versenyképességének és szuverenitásának megerősítésére. „Az egyre kiszámíthatatlanabb geopolitikai környezetben Európának erősebbé és ellenállóbbá kell válnia. A régi működési mód fenntartása nem lehet opció” – írta.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A mostani egyeztetést a következő Eurogroup találkozó idején személyes találkozó követheti. Klingbeil kezdeményezését támogatja Friedrich Merz német kancellár is, aki az utóbbi időben többször jelezte: Németország kész az uniós egyhangúság megkerülésével is előrelépni, többek között a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és Ukrajna ügyében.

Franciaország évek óta szorgalmazza, hogy az unió egyes országai szorosabb együttműködést alakítsanak ki bizonyos területeken – például az acélimport szabályozásában vagy a nukleáris energiában –, még ha ezek a témák uniós szinten el is akadtak. A mostani hatos csoport több tagja nyitottan fogadta a kezdeményezést.

A német kormány szerint a „haladó országok” modellje rugalmasan működhet: mindenki ahhoz projekthez csatlakozhat, amelyikhez akar, és a formátum nem korlátozódna a hat meghívott államra.

A német pénzügyminisztérium levele egy négy pontból álló ütemtervet tartalmaz, amely a következő célokat emeli ki:

A tőkepiaci unió előmozdítása és a vállalatok finanszírozási feltételeinek javítása,

az euró erősítése, a bürokrácia csökkentése és a fizetési rendszerek szuverenitásának növelése,

a védelmi együttműködés elmélyítése, amelyet a következő többéves EU-költségvetésben is kiemelt prioritásként kezelnének,

az ellátási láncok ellenálló képességének javítása és a nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítása stratégiai partnerségek révén.

Klingbeil szerint a cél az, hogy Európa gyorsabban, egységesebben reagáljon a gazdasági és geopolitikai kihívásokra, és ne maradjon le az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott versenyben.