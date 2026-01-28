Lerobbant üdülőnek tartja a MÁV a rapid árverésre bocsátott dubicsányi Vay-kastélyt

Azért akarják eladni a korábban üdülőként működő dubicsányi Vay-kastélyt, mert lerobbant, egy bérlőnek se kell, és a fenntartása csak viszi a pénzt – válaszolta a Telex kérdéseire a MÁV. Hozzátették, hogy a korábban üdülőként működő ingatlan a közszolgáltatási feladatok ellátásához nem szükséges.

A korábban Volán-üdülőként működő dubicsányi Vay-kastélyról Hadházy Ákos képviselő a héten azt írta: „Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron”. A közel ezer négyzetméteres, 15 szobás épület a hozzátartozó két és félhektáros ősparkkal 279 millió forintos kikiáltási áron került árverésre. Az árverést ráadásul gyorsan lezavarják: december 31-én hirdették meg, január 6-án és 13-án tekinthették meg a kastélyt a vevőjelöltek, erre mindösszesen egy-egy órájuk volt. Ezek után január végén pedig két nap alatt meg is tartják a licitet.

Ennek kapcsán a vállalat azt írta a lapnak, hogy az ingatlan már régóta nem hoz bevételt a MÁV-csoportnak, pénzt viszont visz: az állagmegőrzés és az őrzés jelentős forrásokat von el más, a közszolgáltatásaikhoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztési tervektől. Szerintük az eljárás szigorúan szabályozott, az eladás kizárólag nyilvános versenyeztetés útján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén meghirdetett elektronikus árverés keretében történhet. Hangsúlyozták, hogy a feltüntetett 279,4 millió forintos ár nem vétel-, hanem kikiáltási ár, amelyet független értékbecslő határozott meg.

Hadházy vasárnap így fogalmazott az eset kapcsán: „Nyilván kell rá költeni, de azért egy pesti luxuslakás (vagy egy letkési mini bölcsőde) árából elfogadható állapotú bástyás barokk kastélyt kaphat valamelyik NER-es vitéz. Lesz egy újabb vadászkastély, ahová vihetik a gyerekeket.”

A még Novák Katalin egykori köztársasági elnök által is kritizált törvény alapján 2024 nyara óta az ÉKM számos állami és európai uniós forrásból felújított, állami tulajdonú kastélyt adott magánkézbe. Így kapta meg eddig a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt a Richter, a bajnai Sándor-Metternich-kastélyt a MOL Új Európa Alapítvány, a Majki Kamalduli Remeteséget és Esterházy-kastélyt az oroszlányi önkormányzat, a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt pedig a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Utóbbi esetében Lázár váratlanul indoklás nélkül visszavonta a kastély átadásáról hozott döntését, és még csak jogorvoslati lehetőségnek sem hagyott helyet. Ahogy azt októberi cikkünkben is írtuk, magától Lázár Jánostól tudjuk, hogy ezeknek a kastélyoknak a fenntartása bizony olyan sok pénzbe kerül, hogy az még a legnagyobb magyar vállalatoknak is fájhat.