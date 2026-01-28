Magyar Péter szerint a kiugrott tiszás sértődésből eladta magát a korrupt, aljas hatalomnak

„A Mészáros Lőrinc által tulajdonolt és a Karmelitában szerkesztett Index nevű hazugsággyár ma nekilátott a már ismert és számtalanszor megbukott szánalmas lejárató kampánya folytatásának”

– írja Magyar Péter Facebook-oldalán.

Az Index ma lehozott ugyanis egy cikket, amiben állításuk szerint a Tiszából távozott vezető kitálal Magyar Péterről, a Tiszáról és a Tiszának tulajdonított, 600 oldalas gazdasági programról.

Magyar szerint az történt, hogy egy állással kínálták meg a Tiszából kiugrott emberét, Csercsa Balázst, „és cserébe visszamondatták vele a Fidesz által korábban szó szerint megírt propagandahazugságokat”.

„Ezt követően nyilvánvalóan sértődésből eladta magát a korrupt, aljas hatalomnak. Az általa az Indexnek elmondottakból egy szó sem igaz” – írja posztjában Csercsáról, aki az egyházügyi munkacsoport egyik önkéntese volt a Tiszánál, munkája azonban rengeteg kivetnivalót hagyott maga után Magyar szerint, és a párt álláspontjával teljesen ellentétes álláspontot képviselt több fontos kérdésben is.

A Tisza elnöke azt írta, Csercsa Balázs és az Index ellen megteszik a szükséges jogi lépéseket.