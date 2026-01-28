Magyarországra jönne az orosz pizzérialánc, a Dodo Pizza

Az orosz alapítású Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca és az éttermek száma alapján a top 10 nemzetközi pizzamárka egyike, Magyarországot választotta következő európai terjeszkedési célpontjául. A belépés a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodáson keresztül valósul meg, amely az első három évben 10 étterem megnyitását, hosszabb távon pedig akár 30 egység létrehozását irányozza elő – számolt be a cég sajtóközleménye.

Még nyitás előtt az egyik szerbiai egység Fotó: MAXIM KONANKOV/NurPhoto via AFP

Azért döntöttek hazánk mellett, mert Magyarország közel 10 millió lakosával és az ide látogató évi mintegy 15 millió turistával vonzó célpontnak számít a nemzetközi gyorsétteremláncok számára.

A Dodo Pizza több mint 1300 éttermet üzemeltet világszerte. A cég összesen 26 különböző országban van jelen, köztük a szomszédos országainkban is, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovéniában. (24.hu)