Meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja – írta Facebook-oldalán Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő. „Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór” – írta.

Voith Ági 1944. március 17-én, Budapesten született. 1966-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályafutását a József Attila Színházban kezdte, ahol 1966 és 1984 között volt társulati tag. Később a Thália és az Arizona Színház művészeként folytatta, 1993-tól szabadfoglalkozású színészként dolgozott. 2019-től a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt.

A színésznő decemberben tüdőgyulladással került kórházba, azonban az ünnepekre már hazaengedték, az év utolsó napjait otthonában tölthette.