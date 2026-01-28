Megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült

Reggel 9 óta zajlik a Fővárosi Közgyűlés januári ülése, ahogy délelőtti cikkünkben is jeleztük, viszonylag kevés szó esik érdemi fővárosi kérdésekről, annál többet halljuk, ahogy a Fidesz és a Tisza küzd egymással, időnként pedig egyes kérdéseknél némi szakmai diskurzus is kialakult.

Karácsony Gergely néz. Fotó: Németh Dániel/444

Hat órával az ülés kezdése után sikerült eljutni az 1. és a 6. napirendi pont megvitatásához - ezeket ugyanis a Tisza javaslatára áthelyezték még reggel a napirend legvégére, és bár nem indokolták a kérést, nagyot nem tévedhetünk, ha feltételezzük, hogy a Fidesz által benyújtott módosító javaslatok miatt kérték, hogy egy olyan időpillanatra legyen napolva a téma, amikor jóérzésű állampolgár már totálisan kiégett a Közgyűlés élő közvetítésétől, és valamilyen más elfoglaltság után nézett.

Szécsényi Dániel olvas. Fotó: Németh Dániel/444

A két napirendi pont egyébként a Javaslat személyi döntések meghozatalára és a Javaslat kulturális szervezetekkel kötendő éves közszolgáltatási szerződések megkötéseinek jóváhagyására címet viselte, ezekhez nyújtott be a Fidesz nevében Szécsényi Dániel egy-egy - azonos tartalmú - módosító javaslatcsomagot, amelyben azt kérték, hogy mindenféle ügyekben (szám szerint 18-ban) ítélje el a Fővárosi Közgyűlés a Tisza Pártot és annak egyes politikusait.

Gulyás Gergely Kristóf felszólal. Fotó: Németh Dániel/444

Aki kitartott, annak Gulyás Gergely Kristóf fel is olvasta a módosító javaslatot, ilyenek szerepeltek benne:

„elhatárolódik a Tisza-adócsomag bevezetésétől, amely óriási terhet róna a magyar családokra Ukrajna támogatása érdekében”,

„elítéli, hogy a Tisza Párt és szakértői támogatják a migrációs paktum végrehajtását”,

„elítéli a Tisza Párt azon politikai törekvéseit és javaslatait, amelyek a nyugdíjak csökkentésére, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésére irányulnak”,

„elítéli Ukrajna uniós csatlakozásának 2027-ig történő felgyorsítását, mert az közvetlen veszélyt jelent Magyarország és minden magyar ember számára”,

„elítéli, hogy a magyar baloldal, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció fontos kérdésekben nem képes nemet mondani Brüsszelnek”.

Avatott szemeknek talán feltűnhet, hogy a budapesti Fidesz által benyújtott javaslatban kiemelt elítélendő dolgok egyike sem érint a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe eső kérdéseket, de ezen a ponton szerintem már senki sem lepődik meg ilyesmin.

Az egyetlen, érintőlegesen idetartozó pont talán az volt, amelyben azt ítéltették volna el a Közgyűléssel, hogy a Tisza egyik fővárosi képviselője, Barna Judit egy korábbi ülésen „nemlétező migránsokról” beszélt - ez egyébként még a novemberi ülésen hangzott el, és Barna Judit Szentkirályi Alexandrának válaszolt így:

„ha már nemlétező migránsokkal riogat, kikérem magamnak, hogy az a kormánypárt tartson kiselőadást, akinek az irányítása alatt a magyar képzőművészeti egyetemen ma megerőszakolhatnak egy nőt úgy, hogy az elkövetőt felmenthetik.”

Gulyás felolvasása után egyébként Kiss Ambrus főigazgató megjegyezte, hogy az 1. napirendi pontnál két, fővárosi felügyelet alá tartózó idősotthon igazgatói székébe keresnek vezetőt (és egy színházigazgatói posztról is döntenek), érdemben pedig egyedül Déri Tibor szólt hozzá a vitához, aki szerint a fideszes módosítónak „semmi köze a napirendhez, a város működéséhez” és az egész csomagnak „az egyetlen értelme, hogy megint lehessen hergelni”.

Déri Tibor hozzászól. Fotó: Németh Dániel/444

A nagy rákészülés után a szavazáson rögtön erről a módosítóról döntöttek először a képviselők, de a fideszeseken kívül senki nem támogatta, így amilyen hosszan hallgattuk, olyan röviden lett leszavazva.

Érdekesség, hogy a szavazáson nem ment át a Tisza Párt javaslata sem, amiben viszont Radics Béla alapítványi ügyeit próbálták megpiszkálni, de a tiszás képviselőkön kívül karácsony Gergely főpolgármester szavazott rá igennel, tartózkodott a Podmaniczky Mozgalom 3 képviselője (Gál József, Szilágyi Anna és Vitézy Dávid) és Keszthelyi Dorottya (DK), nemmel szavazott Barabás Richárd és Béres András (Párbeszéd) és a frakció nélküli Tüttő Kata. A fideszesek simán csak nem szavaztak, ahogy egyébként a DK másik két képviselője (Déri Tibor és Szaniszló Sádor), illetve a kutyapártos Döme Zsuzsanna és Kovács Gergely sem. A szavazásról néhányan hiányoztak.

Tartalmas nap volt.