Mindenről (is) szól a Fővárosi Közgyűlés, de fővárosi ügyek csak nyomokban jelennek meg

Az áprilisi országgyűlési választások előtti egyik utolsó ülését tartja a Fővárosi Közgyűlés.

A Fidesz és a Tisza már kampányüzemmódban van.

A fővárosi ügyek helyett kölcsönös üzengetéssel telik az idő.

A tavalyi költségvetésről szóló javaslat vitáján csak a tavalyi költségvetésről esett kevés szó.

A Fővárosi Közgyűlés januári ülésének nyitányaként a képviselők megemlékeztek Tarr Béla rendező haláláról.

Kiss Ambrus főigazgató, Karácsony Gergely főpolgármester és Számadó Tamás főjegyző. Fotó: Németh Dániel/444

Ezután következett a napirendi vita, azaz a szokásos tusakodás ment egyes pontok napirendről való levételéről, áthelyezésről, ide-oda rakosgatásáról, lényegében viszont leginkább arról szólt ez a pont - mint mindig -, hogy a Fidesz és a Tisza már a startvonalnál elmondhassa a saját üzeneteit.

Szentkirályi Alexandra és Szepesfalvi Anna érkezik az ülésre. Fotó: Németh Dániel/444

Egy ponton Keszthelyi Dorottya (DK) tett egy ügyrendi javaslatot, hogy hogy lehetne ezeket a üzeneteket visszaszorítani, mondván: „talán akkor normális rendben tud lemenni ez a mai közgyűlés”, amire Karácsony Gergely csak annyit mondott:

„Szerintem akkor sem.”

Aztán folytatódott a tusakodás, természetesen a Fidesz és a Tisza között, röpködtek a „szégyelljék magukat” meg az „önök hol voltak akkor...” típusú megjegyzések, és még meg se volt szavazva a napirend, de már arról folyt a diskurzus, hogy ki fog megbukni áprilisban, meg ki fél az áprilistól.

Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy próbálja meg az SZMSZ szerint lefolytatni az ülést, hogy ne politikai beszédeket kelljen hallgatni már napirend előtt.

„Politikusoknak politikai beszédeket kell hallgatniuk, tényleg nonszensz” - jegyezte meg némi iróniával Szepesfalvi Anna (Fidesz), de aztán nagy nehezen csak sikerült megszavazni a napirendet.

A Fidesz nem annyira örülhetett a végeredménynek, a Tisza felvetésére két javaslatukat is kiszavazták a mai ülésről, az egyik a „Budapest aluljárói éjszakai zárására vonatkozó cselekvési terv elkészítésének elmaradásáról”, a másik „Budapest Brüsszeli Képviseletének tevékenységéről” szólt volna - bármit is takarjon ez.

Vitézy napirend előtti felszólalásában is arra kérte a képviselőket, hogy próbálják meg „politikai cirkusz és fröcsögés” nélkül lehozni ezt a mai ülést, mivel „tele van Budapest fontos ügyekkel”, a Fidesz viszont nem ezekkel foglalkozik.

Vitézy Dávid a lényegre koncentrálna, politikai beszédek nélkül. Fotó: Németh Dániel/444

Politikai cirkusz alatt egyébként feltehetően azt a Fidesz által benyújtott módosítót értette, amelyet két javaslathoz is benyújtottak - Szécsényi Dániel aláírásával - és amely nem kevesebb, mint 18 pontban határolódna el, ítélné el a Közgyűlés nevében a Tisza Pártot és annak képviselőit is különféle ügyek kapcsán (ha valaki nagyon szeretné megtekinteni ezek listáját, ide kattintva az utolsó módosító javaslatot nyissa meg, de nagy meglepetésekre ne számítson), ezt a két napirendi pontot egyébként a Tisza javaslatára végül áthelyezték a nyílt ülés végére. Ami természetesen nem akadályozta meg a Fidesz képviselőit abban, hogy háborúról és Brüsszelről értekezzenek.

Cserébe a Tisza nevében Porcher Áron történelmi évről beszélt, rendszerváltásban gazdag új évet kívánt mindenkinek, és az országos politikai térbe helyezve az ülést Szőlő utcázott meg korrupciózott, de hogy ne térjen el nagyon a Fővárosi Közgyűlés témáitól, kicsit behozta Radics Béla ügyét is, ám onnan gyorsan átkanyarodott Lázár Jánosra (aki a mai fővárosi közgyűlési ülésen nem volt jelen), és lemondásra szólította fel.

Radics Béla középen Fotó: Németh Dániel/444

Kormányzásra készülünk - mondta a fővárosi képviselő Porcher Áron (aki egyébként a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje is), ennek megfelelően gyújtó hangú választási beszédet mondott - bár még mindig a Fővárosi Közgyűlésben ültünk.

Ezt követően viszont Karácsony lezárta a napirend előtti felszólalásokat, mondván, bízik benne, hogy azért a nap további részében mindenki el fogja még tudni mondani, amit szeretne.

Karácsony sok jót nem remélt, igaza is lett. Fotó: Németh Dániel/444

Át is fordultunk a főváros 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló javaslatra. Miről esett szó?

Nyomokban persze a tavalyi költségvetésről is, ami a fideszes képviselők szerint „csődköltségvetés”, amit a Tisza szervezett ki Kiss Ambrus főigazgatónak,

Karácsony Gergelyről és az elnyomó diktatúráról (volt Apró Antalozás és szemkilövetőzés is),

arról, hogy a DK-t már nem is tudják mérni a közvélemény-kutató cégek,

Lázár János cigányozásáról, ennek mentén pedig arról, hogy a Fidesz tud bocsánatot kérni, a Tisza viszont nem (ez nem meglepő módon fideszes érv volt, többször is elhangzott),

arról, hogy Bódis Kriszta alapítványának van honlapja, Radics Béláénak meg nincs,

hogy Orbán Viktor tavaly repülőrajtot ígért, amiből nem lett semmi, a beruházások meg esnek Magyarországon,

hogy Karácsony Gergelynek Gulyás Gergely Kristóf felszólalásairól nyilas verőlegények és ÁVH-s tisztek jutnak az eszébe, „olyan lelkesedéssel vájkál sebekben, amikben nem kéne”,

és erre rácsatlakozva Vitézy Dávid úgy képzelte el az SS-munkára jelentkezőket, mint Lázár Jánost, „aki arról értekezik hogyan vezetne áramot emberekbe”,

és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa volt.

Radics Bélát kiemelt figyelem övezte. Fotó: Németh Dániel/444

Magáról a költségvetésről egyébként Kiss Ambrus főigazgató elmondta, hogy minden mozgásterüket kihasználva a főváros igyekezett elkerülni, hogy a kormánytól kelljen uzsorakölcsönt felvennie, hogy túlélje 2025-öt, zárszóként pedig mindenkinek a figyelmébe ajánlotta Hatos Pál Hideg polgárháború című könyvét, és azt, hogy vonják le belőlük a következtetéseket (a szerzővel mi is interjúztunk, én ezt a beszélgetést is ajánlom elolvasni, szintén nagyon tanulságos).

Kiss Ambrus könyvajánlóval jelentkezett. Fotó: Németh Dániel/444

Az első napirendi pont vitáját Karácsony Gergely hosszas eszmefuttatása zárta, elsősorban arról, hogy a főváros fejlődése miért össznemzeti érdek, annak a gáncsolása pedig miért tragédia.

„És tényleg, ezt a horthysta dumát hagyják már abba” - zárta a főpolgármester.

És ez csak az első érdemi napirendi pont volt, természetesen a továbbiakban is követjük az eseményeket, szavazás csak később várható.