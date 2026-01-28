Nihilista pingvinek világvége idején

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb keddi hírekkel. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.

Belföld

Orbán Áronnak, a miniszterelnök öccsének évek óta van egy fegyverkereskedelmi cége, de a vállalkozás ügyeiben már jóval azelőtt is részt vett, hogy hivatalosan az övé lett az egész. A miniszterelnöki rokonságával dicsekedő Orbán részt vett olyan fegyverbeszerzési tárgyaláson is, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg. Ehhez képest rendre látni püspököket a Fidesz eseményein.

Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, akik között van agrármérnök, numerológus és felnőttfilmes is, és akik azonnal megtárgyalták, hogy a színész egy ALFA.

Fotó: TV2

A Political Capital szerint a Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat. Vége lehet az MSZP-nek, Magyar Péter szerint a Tiszára ráinduló pártok Orbánt akarják hatalomban tartani. A DK-s Jakab Péter: Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Hiller István bejelentette a közmédiában, hogy újraindul a körzetében.

Fotó: JANOS GARAI/AFP

A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait. Robert Fico is Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert. Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán fenyegetést jelent a saját népére.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Egyéb belföldi cikkeink:

Külföld

2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul. Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit.

Trump leváltotta az SS-tiszt kisugárzású Greg Bovinót, aki hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel. A váltásra azután került sor, hogy az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti. Trump szerint „nagyon szerencsétlen eset” a minnesotai Alex Pretti lelövése, és a férfi nem volt merénylő.

Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt. Robert Fico nemet mondott Trump Béketanácsára. A cseh államfő szerint éjszaka küldött sms-ekben próbálta őt megzsarolni a külügyminiszter. Soha nem voltunk olyan közel a világvégéhez, mint idén. Azóta újabb „a határőrséget érintő” lövöldözés történt Amerikában, egy embert meglőttek, kritikus állapotban van.

Az előtérben Wilders, a háttérben Hidde Heutink és Gidi Markuszower. Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben. Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek. Orosz támadások jelentős áramkimaradást okoztak Harkivban. Financial Times: Az Egyesült Államok csak akkor garantálja Ukrajna biztonságát, ha átadják a Donbaszt az oroszoknak.

Harkivot ert támadás január 24-én. Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Sport