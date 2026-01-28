Nihilista pingvinek világvége idején

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb keddi hírekkel. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.
Orbán Áronnak, a miniszterelnök öccsének évek óta van egy fegyverkereskedelmi cége, de a vállalkozás ügyeiben már jóval azelőtt is részt vett, hogy hivatalosan az övé lett az egész. A miniszterelnöki rokonságával dicsekedő Orbán részt vett olyan fegyverbeszerzési tárgyaláson is, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.
A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg. Ehhez képest rendre látni püspököket a Fidesz eseményein.
Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, akik között van agrármérnök, numerológus és felnőttfilmes is, és akik azonnal megtárgyalták, hogy a színész egy ALFA.
A Political Capital szerint a Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat. Vége lehet az MSZP-nek, Magyar Péter szerint a Tiszára ráinduló pártok Orbánt akarják hatalomban tartani. A DK-s Jakab Péter: Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Hiller István bejelentette a közmédiában, hogy újraindul a körzetében.
A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait. Robert Fico is Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert. Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán fenyegetést jelent a saját népére.
Egyéb belföldi cikkeink:
2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul. Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit.
Trump leváltotta az SS-tiszt kisugárzású Greg Bovinót, aki hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel. A váltásra azután került sor, hogy az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti. Trump szerint „nagyon szerencsétlen eset” a minnesotai Alex Pretti lelövése, és a férfi nem volt merénylő.
Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt. Robert Fico nemet mondott Trump Béketanácsára. A cseh államfő szerint éjszaka küldött sms-ekben próbálta őt megzsarolni a külügyminiszter. Soha nem voltunk olyan közel a világvégéhez, mint idén. Azóta újabb „a határőrséget érintő” lövöldözés történt Amerikában, egy embert meglőttek, kritikus állapotban van.
Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben. Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek. Orosz támadások jelentős áramkimaradást okoztak Harkivban. Financial Times: Az Egyesült Államok csak akkor garantálja Ukrajna biztonságát, ha átadják a Donbaszt az oroszoknak.
Lázár a Fidesz egyik legfontosabb választási célcsoportját sértette meg.
Nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. Mit szólna ehhez Horn Gyula?
Magyar Péter Tisza-elnök haladéktalanul lecsapott az MSZP választási visszalépéséről szóló hírekre.
Visszalépésre szólította fel a Tisza miskolci jelöltjét.
Lehetőségként tekint egy nemrég bejegyzett baloldali pártra is.
Brüsszelezés, migránsozás, genderezés, Tusk-diktatúra – Zbigniew Ziobro szövegére Rogán Antal is csak elismerően bólogathat.
„Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik” – reagálta erre a Tisza Párt elnöke.
Andrij Szibiha úgy látja, Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós tagságának.
„Megfogott, amit írtak, hogy Tarr Béla éveken át egy AI-ra alapozott befektetési szolgáltatónál fialtatott egy kisebb összeget úgy, hogy ezzel neki semmi tennivalója nem volt.”
A bíróság ítélete szerint a nem beleegyezés nem minősül erőszaknak. A vádhatóság a Kúriához fordult.
Egy 2020-as interjúban tette a jó hírnevet sértő, valótlan kijelentéseket, az egyesületnek 1 milliós sérelemdíjat ítéltek meg.
Akkor 440 milliót adtak az NB II. mostani szezonjában csupán két hazai meccset megnyerő csapat stadionjára.
Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.
Még J. D. Vance alelnök is megosztott korábban olyan véleményt, ami Prettit potenciális merénylőnek nevezte. Az elnök mostani szavai arra utalnak, hogy a Fehér Ház változtatott a botránnyal kapcsolatos stratégiáján.
Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak. Miért hagyták faképnél Wilderst a bizalmasai, és milyen hatása lehet a lépésnek a kormányalakításra?
Robert Fico szerint Szlovákiának el kellene utasítania a meghívást, az ENSZ megreformálását fontosabbnak tartja.
A miniszter azt írta, szerdán kellemetlen információk jelennek meg Petr Pavelről, bár hozzátette: megérti, „hogy az elnök úr nem hagyja magát zsarolni, de a politika a kompromisszumokról szól”.
A Végítélet Óráját a tavalyi 1 után idén 4 másodperccel állították előrébb.
A lövöldözés körülményei nem tisztázottak, és eddig a meglőtt személyt sem azonosították.
Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Például azt mondják nekik, hogy civil takarítók lesznek egy laktanyában. De amint aláírták a cirill betűs papírokat, zsuppolják is ki őket a kiképzésre, majd a frontra.
Mark Rutte NATO-főtitkár közben figyelmeztetett, hogy Ukrajna több mint egy évtizede a legkeményebb telét éli át.
Washington állítólag jelezte, Kijev több támogatást kapna, ha kivonulna a területről, ami fontos ukrán védvonal.
32-32-es döntetlen játszott a magyar csapat a házigazda svédekkel.
A vége 28-3 lett, a válogatott csütörtökön a házigazda portugálokkal játszik.
Van, aki tényleg csak ennyit volt pályán címeres mezben.