Robert Ficót traumatizálta Trump mentális állapota

Szlovákia miniszterelnöke a múlt heti uniós vezetők csúcstalálkozóján azt mondta egy informális megbeszélésen, hogy Donald Trumppal folytatott találkozóján megdöbbentette az amerikai elnök mentális állapota – közölte öt európai diplomata.

Robert Fico a „veszélyes” szóval írta le, hogy az amerikai elnök milyen benyomást keltett a január 17-i személyes találkozójukon Trump floridai Mar-a-Lago-i birtokán – írja a Politico. A diplomaták azt azonban nem tudják, Trump mivel váltotta ki Ficonál ezt a reakciót.

Az egyik európai diplomata szerint Ficót „traumatizálta” a Trumppal való találkozás. és úgy jellemezte az amerikai elnököt, mint akinek „elment az esze”.

Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője azt mondta: „Ez teljes mértékben álhír olyan névtelen európai diplomatáktól, akik megpróbálnak fontosak lenni. A Mar-a-Lagóban tartott találkozó pozitív és produktív volt.”

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő, aki részt vett a Trump-Fico találkozón, nem emlékszik kínos pillanatokra vagy szokatlan párbeszédekre. Azt mondták, hogy a Fico által kért találkozó kellemes és normális volt, és néhány könnyed beszélgetést is tartalmazott, amelyeket a Fehér Ház fotósa megörökített.

Fico nyilatkozata ellentétben áll a látogatásról szóló nyilvános beszámolókkal is. A közzétett videóban azt mondta, a megbeszélések többek között Ukrajnára fókuszáltak, és kijelentette, hogy Washington azért kérte ki a véleményét, mert Szlovákia „nem egy brüsszeli papagáj” – ami azt jelenti, hogy nem egyezik az uniós intézmények álláspontjával.

Ugyanakkor Fico megjegyzései nélkül is egyre inkább aggódnak az európai vezetők és magas rangú tisztviselők az amerikai elnök „kiszámíthatatlansága” miatt, az amerikai elnök egészségi állapotával kapcsolatos aggodalmak pedig „egyre inkább témává válnak”. A 79 éves Trump egyébként már többször és határozottan tagadta, hogy bármilyen, a kognitív funkcióit befolyásoló betegségben szenvedne, a New York Magazine-nak pedig azt mondta, nem szenved Alzheimer-kórban.