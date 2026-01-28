Spanyolország 500 ezer illegális bevándorlónak adna tartózkodási engedélyt

A spanyol kormány jóváhagyott egy gyorsított eljárású tervet, amely lehetővé teszi, hogy akár 500 ezer illegális bevándorló, többségük Latin-Amerikából és Afrikából, legális tartózkodási engedélyért folyamodjon, írja a Deutsche Welle. A lépés az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű szabályozása Európában, és szembemegy más kormányok, a bevándorlást inkább szigorító álláspontjával.

Fotó: ALBERT LLOP/NurPhoto via AFP

Elma Saiz miniszter tájékoztatása szerint az intézkedés azokra vonatkozik, akik 2025. december 31-ig legalább öt hónapja Spanyolországban tartózkodtak, feltéve, hogy igazolni tudják büntetlen előéletüket. A jelentkezések áprilisban kezdődnek és június 30-ig tartanak, amelynek során egyéves, megújítható tartózkodási engedélyt kérvényeznének, gyermekek esetén pedig öt éveset. „Történelmi nap ez a mai” – mondta Saiz egy sajtótájékoztatón.

Pedro Sanchez miniszterelnök is többször hangsúlyozta, hogy a migráció Spanyolország gazdasági teljesítményének alapját képezi, mondván, hogy az elmúlt hat évben a növekedés mintegy 80 százalékát, a társadalombiztosítási bevételek nagyjából 10 százalékát tette ki. A munkanélküliségi ráta 2025 végén 10 százalék alá esett, az év utolsó negyedévében pedig már a külföldiek tették ki az új felvételek többségét.

A tervet királyi rendelettel fogadták el, lehetővé téve a kormány számára, hogy megkerülje a parlamentet, ahol nincs stabil többsége.

Az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy ezzel csak a január 18-i vonatkatasztrófáról akarja elterelni a figyelmet, illetve kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a szabályozás elfogadása során megkerülték a parlamentet.